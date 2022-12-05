Türk un, yem, tahıl işleme ve değirmencilik sektöründen moskova çıkartması

Yeni Akit Ankara

Üretiminin yüzde 90’ını ihraç ederek küresel pazarda Çin’in ardından ikinci sırada yer alan yerli un, yem, tahıl işleme makinaları ve değirmen üreticileri; kendi tahılını kendi toprakları içerisinde işleyerek bitmiş ürüne dönüştürme kararı alan Rusya’yı ihracat hedefinin merkezine aldı. 300 milyon dolarlık ihracat hedefiyle başkent Moskova’da 3000 profesyonel ile bir araya gelen 100 marka, en yeni teknolojilerini sergiledi.

Sektörün dünyadaki en büyük fuarlarını hayata geçiren İDMA; yerli un, yem, tahıl işleme makinaları ve değirmen üreticilerini, dünyanın tahıl deposu Rusya’da bir araya getirdi. Dünya ihracatında Çin’in ardında ikinci sırada yer alan yerli üreticiler, İDMA Rusya’yla liderlik hedefine emin adımlarla ilerliyor. 30 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleşen fuar; yeni tesis kuracak yatırımcıları, mevcut tesislerinin kapasitelerini büyütmek isteyen üreticileri ve sektörün tüm temsilcilerini bir araya getirirken aynı zamanda Türkiye-Rusya Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’ne de ev sahipliği yaptı.

Türk markaları dünyanın en önemli tedarikçileri arasında

Türk un, yem, tahıl işleme makineleri ve değirmencilik sektörünün, dünyanın en önemli tedarikçileri arasında yer aldığını belirten İDMA fuarlarının organizatörü HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan; “Özellikle tahıl ve bakliyat üretiminde son yıllarda uyguladığı politikalarla geçtiğimiz 10 yılda yüzde 118 oranında bir rekolte artışı yaşayan Rusya, hayvancılık sektöründe de önemli ilerleme kaydetti. Rusya’nın tahıl, bakliyat ve yem pazarının büyüklüğünün yanı sıra Uzak Doğu ve Orta Asya bölgelerine olan coğrafi yakınlığı da göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye un, yem, tahıl işleme makinaları ve değirmen üreticileri için büyük potansiyeller sunuyor. Bu büyük pazarda yeni tesisler kurmayı planlayan üreticileri ve hali hazırda üretim yapan ancak tesislerinin makine parkurlarının güncellenmesine ihtiyaç duyan üreticileri, Rusya’nın en etkili sivil toplum kuruluşları ve birlikleriyle kurduğumuz temaslar sayesinde İDMA Rusya’da ağırladık. Dünyanın en önemli üreticileri arasında yer alan yerli değirmen, makine, silo üreticilerini Moskova Crocus Fuar Merkezi’nde 3000’den fazla profesyonel ile buluşturarak ülkemizin ihracat rakamlarına pozitif katkı sağladığımız için gururluyuz. Yerli üreticilerimizin dünyaya açılan kapısı olmaya devam edecek; Endonezya, Batı Afrika ve Latin Amerika’da düzenleyeceğimiz İDMA fuarlarıyla sektörün ihracat hacmini büyütmesine katkı sağlayacağız.” değerlendirmesiyle İDMA fuarlarının yerli un, yem, tahıl işleme makinaları ve değirmen üreticilerine yeni pazarlar ve ihracat kapıları açmaya devam edeceğini vurguladı.

Dünya Tahıl Sektörünün Gözü Türk-Rus Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’ndeydi

Dünya tahıl üretiminde ilk 5 üretici arasında yer alan Rusya’nın en önemli kurumlarının katılımıyla Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’ne de ev sahipliği yapan İDMA Rusya, dünya tahıl üretiminin ve endüstrisinin geleceğini, sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte değerlendirdi. Türkiye’den TABADER’in (Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği), Rusya’dan Uluslararası Endüstri Akademisi’nin ve Rusya Un ve Yem İşletmecileri Birliği’nin birlikte düzenlediği Türkiye-Rusya Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’nde; yeni dönemin tahıl, bakliyat, yem politikaları ve stratejileri masaya yatırıldı. İDMA Rusya fuarıyla eşzamanlı gerçekleşen zirvede; TABADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, Uluslararası Endüstri Akademisi Başkanı V. A. Butkovsky ve Rusya Un ve Yem İşletmecileri Birliği Başkanı Igor Sviridenko gibi isimler yeni dönemin tahıl, bakliyat, yem politikalarını ve stratejilerini değerlendirdi.