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Dünya Türk ülkesinde vakalar rekor seviyede!
Dünya

Türk ülkesinde vakalar rekor seviyede!

Kazakistan’da son 24 saatte 3 bin 3 kişide COVİD-19 tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 11:30:00 -
Türk ülkesinde vakalar rekor seviyede!

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 3 kişide COVID-19 tespit edildi. Böylece salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vakaya ulaşılan ülkede toplam vaka sayısı 433 bin 931’e yükseldi.

COVID-19 salgınında ölü sayısı son 24 saatte 26 artışla toplamda 4 bin 444’e çıktı.

Vaka sayıları rekor kırdı

21 Haziran’da COVID-19’un "delta" varyantının ülkede ilk olarak başkentte tespit edilmesiyle karantina tedbirleri sıkılaştırıldı.

Özellikle hizmet sektöründe aşı olmadan çalışanların mesaileri kısıtlandı. Herhangi bir sağlık sorunu olmadan aşı yaptırmayı reddeden söz konusu sektör çalışanlarına ise 7 günde bir negatif sonuçlu PCR testi ibraz etmeleri zorunlu hale getirildi.

Şehirdeki alışveriş merkezleri ile kafe ve restoranların mesai saatleri de kısıtlandı. ​​​​​​​

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