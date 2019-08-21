Türk ulaşım devi satılıyor! Almanlar talip oldu

Türkiye’de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç’a ilişkin önemli gelişme yaşandı. 1000 araçlık filosu bulunan ve 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group’a satılan Kamil Koç’un Flixmobiliy GMBG’ye devri için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumu’na yapılan başvuruda, “Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.’nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması” açıklaması yer aldı.

Balıkesir'de dehşet

Geçtiğimiz haftalarda, Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesinde Kamil Koç'a ait yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Otobüsün içinde 34 yolcu olduğu öğrenildi. Otobüs şoförünün durumu bile bile yola devam ettiği iddia edildi. Bazı ölümlerin panik nedeniyle ezilme sonucu olduğu belirtiliyor.

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