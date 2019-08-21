0553 313 94 23

Türk ulaşım devi satılıyor! Almanlar talip oldu

93 yıldır hizmet veren Türk ulaşım devi Kamil Koç, Alman Flixmobiliy tarafından satın alınacak. Satış kararının Balıkesir'deki faciadan sonra alınması dikkat çekti.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:31
Türk ulaşım devi satılıyor! Almanlar talip oldu

Türkiye’de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç’a ilişkin önemli gelişme yaşandı. 1000 araçlık filosu bulunan ve 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group’a satılan Kamil Koç’un Flixmobiliy GMBG’ye devri için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumu’na yapılan başvuruda, “Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.’nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması” açıklaması yer aldı.

Balıkesir'de dehşet

Geçtiğimiz haftalarda, Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesinde Kamil Koç'a ait yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Otobüsün içinde 34 yolcu olduğu öğrenildi. Otobüs şoförünün durumu bile bile yola devam ettiği iddia edildi. Bazı ölümlerin panik nedeniyle ezilme sonucu olduğu belirtiliyor.

Teyze ve yeğen otobüsün içinde feci şekilde can verdi!

Kamil Koç'tan "10 numara" oyun

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:31
  1. Balıkesir
  2. Actera Group
  3. Flixmobiliy GMBG
  4. Rekabet Kurumu
  5. Kamil Koç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YouTube'un yapay zekası yüzlerce videoyu yanlışlıkla sildi
    1. YouTube'un yapay zekası yüzlerce..
    2. Kaş Belediyesi mahalle yollarını..
    3. Eski istihbaratçıdan flaş operasyon..
    4. Erzincan’da kuru fasulye çeşidinin..
    5. Japonya'da hızlı tren, kapısı açık..
    6. 'Çerkes Hasan Vakası' kitaplaştı
    7. Turkcell Arıkovanı ekibi Gaziantep..
    8. Fikirtepe’de su basan dükkandan çıkan..
    9. İİT'den "Kudüs'ün Filistin'in..
    10. Yunanistan, İran gemisine yardım..
    11. Yahudiden Suriyeli mülteci kışkırtması
    12. Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman..
    13. Adıyaman’da zebra çatal kuyruklu..
    14. Türkiye-Rusya-Azerbaycan: Enerji ve..
    15. Toyota GAZOO Racing ve Fernando Alonso..
    16. Millet İttifakı'nın adayı İYİ..
    17. Türk ulaşım devi satılıyor! Almanlar..
    18. 7 ayrı suçtan 13 yıl hapis cezası ile..
    19. Bakan Soylu, yabancı medya..
    20. Temmuz ayında kazalarda 337 kişi..
    21. İran’dan nükleer uyarısı! ‘Daha güçlü..
    22. Refahiye’nin ‘Devlet Ana’sına veda
    23. Karmod Avrupa'ya ihracatını artırıyor
    24. Onlarca küçükbaş hayvan anız..
    25. Boşanma vaadiyle çağırdığı eşini..
    26. Otoparkta düğün yemeği yaparken tüp..
    27. Başkan Doğan: “Verdiğimiz sözleri..
    28. Türk Eczacıları Birliğine rekabet..
    29. Erciş sahil yolu 2. etap yürüyüş yolu..
    30. Şanlıurfa'da sulama kanalına giren..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!