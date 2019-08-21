Türk ulaşım devi satılıyor! Almanlar talip oldu
93 yıldır hizmet veren Türk ulaşım devi Kamil Koç, Alman Flixmobiliy tarafından satın alınacak. Satış kararının Balıkesir'deki faciadan sonra alınması dikkat çekti.21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:31
Türkiye’de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç’a ilişkin önemli gelişme yaşandı. 1000 araçlık filosu bulunan ve 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group’a satılan Kamil Koç’un Flixmobiliy GMBG’ye devri için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı.
Rekabet Kurumu’na yapılan başvuruda, “Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.’nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması” açıklaması yer aldı.
Balıkesir'de dehşet
Geçtiğimiz haftalarda, Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesinde Kamil Koç'a ait yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Otobüsün içinde 34 yolcu olduğu öğrenildi. Otobüs şoförünün durumu bile bile yola devam ettiği iddia edildi. Bazı ölümlerin panik nedeniyle ezilme sonucu olduğu belirtiliyor.
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