Türk uçak mühendisi, tasarladığı koltuk başlığının patentini aldı

SAMSUN (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - Türk Hava Yollarında (THY) kabin içi şef mühendisliğinden emekli olup Amerika'ya yerleşen uçak mühendisi Ayşegül Durak, ulaşım araç koltuklarında kullanılmak üzere tasarladığı başlığın dünya geneli için patentini aldı.

THY'den 3 yıl önce emekli olan uçak mühendisi Durak, ABD'ye yerleşerek çalışmalarını burada sürdürdü.

Ulaşım araçlarının koltuklarında kullanılmak üzere bir başlık geliştiren Durak, "Boom başlık" adını verdiği tasarımın patentini de aldı.



Durak ile iletişime geçen ve dünyada pek çok şirkete hizmet vermesiyle tanınan İtalyan kabin ürünleri tasarım firması ABC International, havacılık sektörünün yanı sıra otobüs, tren, vapur, otomobil gibi ulaşım araçları koltukları için başlığın imalat ve pazarlamasını üstlendi.



Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolculuklarda yolcu konforunu belirleyen ana faktörün yolcunun direkt temas ettiği koltuk olduğunu söyledi.



İdeal bir koltuk konforu için kolçağın yanı sıra boynu ve başı taşıyan bir başlığın da gerektiğini vurgulayan Durak, piyasadaki mevcut başlıkların enseyi desteklemeyip yalnızca yaslanmaya imkan verdiğini, oysaki baş konforu için ilk şartın ensenin kavranması olduğunu anlattı.



THY'de çalıştığı 20 yılı aşkın süre boyunca yeni uçak alımlarında koltuklar da dahil olmak üzere tüm kabin komponentlerinin tasarımı, adaptasyonu, alım süreci sonrasında bakımı ve yolcu şikayetlerine çözüm üretilmesi gibi sorumlulukları olduğuna dikkati çeken Durak, bunun kendisine farklı perspektif, tecrübe ve gözlem imkanı kazandırdığına işaret etti.



Durak, buluşların ihtiyaçlar üzerine geliştirildiğinin altını çizerek, "Tasarıma odaklanma, ürün iyileştirme ve prototip imalatı süreçlerinin yanı sıra patent alım süreci de eklenince Boom Başlık, yaklaşık 5 yıllık bir emeğin sonucu. Bir Türk mühendis olarak tasarımını yaptığım koltuk başlığının dünyada gördüğü ilgi beni çok mutlu ediyor." dedi.

- "Artık yolcuların seyahat yastıkları taşımalarına gerek yok"

Geliştirdiği başlığın yüksekliğinin yolcunun boyuna göre ayarlanabildiğini belirten Durak, şöyle devam etti:



"Ense başlık üzerine oturarak sabitlenir, silindirik kollar ise tıpkı atkı gibi ister boyunu ister başı sıkıca sarabilir ya da başın herhangi bir pozisyonuna destek için kullanılabilir. Yastık olarak kullanılıp çerçevenin içine de yatılabilir. Boom Başlık, yolcuya yolculuk boyunca sınırsız pozisyon değiştirme imkanı sunuyor. Çok daha fazlasını vadettiğimizden artık yolcuların yanlarında seyahat yastıkları taşımalarına gerek olmadığının müjdesini rahatlıkla verebiliyorum."

Boom Başlık'ta işe uçak koltukları ile başlayacaklarını anlatan Durak, şunları kaydetti:

"Başlığın takılacağı koltuğa göre ölçüleri değişebilmekte, sünger sertliği, kumaş ya da deri kaplı olması tamamen alıcının tercihine göre yapılabilmektedir. Yeni koltuklar için yeni trend olmasının dışında, eski koltukları değiştirmeden küçük bir iyileştirme ile büyük konfor farkı yaratma imkanı da vereceği için tüm ulaşım sektörünce caziptir. Boom Başlık, diğer başlıklarla benzer maliyette olmasına karşın daha hafif, daha pratik ve kıyaslanamayacak kadar konforludur. Ayrıca hijyen açısından kabinde başlıklara giydirilmek üzere kağıt kılıflar dağıtılacaktır."





