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Türk turizmine ‘denizaşırı’ doping

Türkiye, 5 Mart’ta Şanghay’da düzenlenen ‘6. Road Trip Festival 2019’da, rakiplerini geride bırakarak, ‘En İyi Denizaşırı Destinasyon’ ödülünün sahibi oldu.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:05
Türk turizmine ‘denizaşırı’ doping

Türkiye, 5 Mart’ta Şanghay’da düzenlenen ‘6. Road Trip Festival 2019’da, rakiplerini geride bırakarak, ‘En İyi Denizaşırı Destinasyon’ ödülünün sahibi oldu.



Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Türk turizmine denizaşırı doping Çin’den geldi. Türkiye 5 Mart’ta Şanghay’da düzenlenen “6. Road Trip Festival 2019”da, rakiplerini geride bırakarak, "En İyi Denizaşırı Destinasyon" ödülünün sahibi oldu.



“China Self-Driving Club” tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen festivalde, “I Driver Ceremony” etkinliği kapsamında, “Best Overseas Destination” ödülü Türkiye’ye verildi. Ödülü Türkiye adına Şanghay Başkonsolosluğunda görevli Konsolos Kenan Ağa aldı.



2018 yılının Türkiye Turizm Yılı ilan edildiği Çin’den gelen turist sayısı 2018’de yüzde 59.38 artarak 394 bine yükselmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü Çin’de Türkiye Turizm Yılı etkinliklerinin bunda çok önemli etkisi olduğu düşünülüyor.



2018 Çin’de Türkiye turizm yılı çalışmaları

 

2018 yılının Çin’de Türkiye Turizm Yılı olması nedeniyle ülke genelinde yıl boyunca Türkiye’nin tanıtımına yönelik çok sayıda etkinlik organize edildi. Çin’de Türkiye Turizm Yılı etkinlikleri, 2018 yılı Nisan ayı içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonunda sergilenen Anadolu Ateşi: Troya gösterileri ile başladı. Troya gösterisi Şanghay’da yazılı ve görsel medyada çok ses getirdi.



Ayrıca China Outbound Tourism and Travel Market (COTTM) fuarında açılan stand, Türkiye’nin Çin’deki tanıtım ataklarının bir diğeriydi. Bu kapsamda Şanghay’da Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonuyla şef Deniz Ahmet Köse ile ekibi tarafından hazırlanan Türk yemekleri Çinlilerle buluşturuldu.



Çin’de Türkiye Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Çin’in en büyük televizyon kanallarından biri olan Zhejiang TV’nin çekim ekibi Fethiye’de ağırlandı. Yine 24 Ocak 2018’de Çin turizm sektörü, Çin devlet kurumları, kanaat önderleri ve diğer ülkelerin diplomatik misyonlarına Türk mutfağı sunumu gerçekleştirildi.



Şanghay’da Göbeklitepe Arkeoloji Seminerleri, 1-7 Nisan 2018 arasında Türk mutfağı sunumu ve Çin turizm sektörü ile buluşma, Devrim Erbil Resim Sergisi, Chongbang Grup AVM’lerinde klasik Türk müziği konseri ve ebru sanatı icrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, kitapları Çinceye de çevrilen yazar Ayşe Kulin’in Şanghay Uluslararası Edebiyat Festivaline katılımı, kültür varlıkları ve arkeoloji seminerleri, İstanbul arkeolojik kazıları semineri, Mehmet Gürsoy - Nida/Sıtkı Olçar Türk Çinileri Sergisi, Devlet Opera ve Balesi Allegra Ensemble Konseri Çin’de Türkiye Turizm Yılı etkinliklerinden bazılarıydı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:05
  1. İstanbul
  2. kültür
  3. sergi
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