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Teknoloji Türk Traktör’den yeni yatırım
Teknoloji

Türk Traktör’den yeni yatırım

Yeniakit Publisher
2023-12-26 01:17:00 -
Türk Traktör’den yeni yatırım

Türkiye otomotiv sektörünün ilk üretici kuruluşu ve tarım mekanizasyonundaki lider firması TürkTraktör, tarımda teknoloji yatırımı yapmaya devam ediyor.

‘TürkTraktör Geleceğe Hazırlar’ amacı doğrultusunda 69 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini belirten TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, Türkiye’de tarım başta olmak üzere teknolojik dönüşümde ihtiyaç duyulan yenilikçi uygulama ve fikirleri de her zaman desteklediklerini söyledi.

Etkisi her geçen gün artan iklim değişimi ve pandemi süreciyle birlikte tüm dünyada tarımın daha da önem kazandığına değinen Özüner, “TürkTraktör olarak 70. yılımıza adım adım ilerlerken, geçmişimizden aldığımız güçle geleceği şekillendirmeye devam ediyoruz. ‘Geleceğe Etki’ adını verdiğimiz sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda tarıma ve şehirlere yeni bir perspektiften yaklaşıyoruz. Tarımın geleceğini teknolojik, sürdürülebilir ve verimli uygulamalarda görüyor, bu uygulamaları hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kendi ekosistemimizin yanı sıra tüm etki alanlarımızdaki inovatif çözümleri desteklemek için teknolojik girişimleri takip ederek yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz.

Bu doğrultuda tarım teknolojileri alanında çözümler sunmak için gayret gösteren start-up’lara destek oluyoruz. Bunun ilk adımını Agrovisio’ya yaptığımız 260 bin euroluk yatırımla attık. Stratejik ortaklık olarak da gördüğümüz bu girişimin, ilerleyen dönemde TürkTraktör’ün ürün gamını geliştirmede de önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Çiftçimizin ihtiyaç duyduğu teknolojik dönüşümü sağlayacak yeni ürünler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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