Türk toplumunu temsil eden bir "oyun" bile yer almadı! Saadetlilerle İP'liler nerede?

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İBB Başkanlığını kazandığında, "Necip Fazıl'dan eserleri de sahneleyeceğiz." diyen CHP'li İmamoğlu, sözünü tutmak yerine, Necip Fazıl'ın eserlerine sansür uygulamıştı. İstanbul Şehir Tiyatroları’nın repertuvarından, Necip Fazıl’ın Reis Bey, Mustafa Kutlu’nun Mavi Kuş ve İskender Pala’nın Aşk Bir Zamanlar adlı oyunları çıkartılmıştı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sansürüne, o zaman muhafazakar kesimden tepki almak istemeyen Davutoğlu'cular bile itiraz etmişti.

Bugün ne Davutoğlu cephesi ne Milli Görüş temsilcisi olduğunu iddia eden Saadetliler ne de milliyetçi geçinen İYİ Partililer, Ekrem İmamoğlu'nun "oyunu"na itiraz etmiyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde sahnelenecek oyunlardan bazıları

- ANTİGONE (Yeni Oyun) - Sophokles

- İFİGENYA (Yeni Oyun) - Euripides

- HASTALIK HASTASI - Moliere

- AY, CARMELA! - Jose Sanchis Sinisterra

- ZEHİR - Lot Vekemans