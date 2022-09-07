Türk topçu mühimmatları Polonya yolcusu

Türkiye’nin lider ülke olarak katılım sağladığı MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Polonya’nın Kielce şehrinde 6 Eylül 2022 tarihide başladı. Roketsan, fuarın resmi açılışından önce çok özel bir törenle Polonya Savunma Bakanlığı ile bir teknik iş birliği anlaşması imzaladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde diplomatik seviyedeki ilişkilerin yükselişine bağlı olarak savunma sanayisi konusunda da çok ciddi iş birlikteliği potansiyeli var. Bu potansiyeli reel başarılara çevirmek için gayret gösteriyoruz.

Sayın Savunma Bakanımız buradaydı. Sağ olsun bizi bu konuda onlar da destekliyor. Savunma Sanayii Başkanlığı’mızın bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Bizler de Roketsan olarak aslında Polonya’yı sadece bir pazar olarak değil iş birlikteliği yapılabilecek bir Avrupa ve NATO müttefiki olarak görüyoruz. Bu kapsamda da burada savunma iş birliği anlaşması imzaladık. Bu anlaşmayla Polonya Savunma Bakanlığı ile Roketsan arasında bir savunma iş birliği protokolü hayata geçmiş oldu.

Bundan sonraki aşamalarda çok hızlı şekilde Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkilerin artışına bağlı olarak bizler de burada ürünlerimizle yer almak gayesindeyiz. Özellikle akıllı mühimmatlarımız, SİHA’larda kullanılan akıllı mühimmatlarımız, son derece yoğun ilgi çekiyor. Topçu sistemlerimiz 122, 230, 300 ve BORA Füzemiz Polonya tarafından ilgi gören ürünlerden. Bunlarla ilgili inşallah gelecekte bu fuarı da kullanarak çok güzel bir potansiyel yakalama hedefindeyiz" ifadelerini kullandı.

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