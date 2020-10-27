"Türk tiyatrosunun emektar oyuncusu: Tomris Oğuzalp"

İSTANBUL (AA) - "Beyaz Melek" ve "Teyzem" adlı filmlerle “Çalıkuşu”, "Üvey Anne" ve "Küçük Besleme" gibi unutulmaz dizilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda yapımda rol alan Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tomris Oğuzalp'ın vefatının ardından 7 yıl geçti.

Usta sinema ve tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Oğuzalp, 10 Ekim 1932'de Trabzon'da dünyaya geldi.

Sanatçı, Çamlıca Kız Lisesinin ardından Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünde öğrenim gördü.

Binlerce tiyatro oyununda, yüzlerce film ve dizide rol alan Oğuzalp, sinemaya 1953'te "Sarı Zeybek" filmiyle başladı.

Başarılı sanatçı, 1958'de dram bölümünde stajyer olarak işe başladığı Devlet Tiyatrolarında, 1959'da kadrolu sanatçı oldu. Bir dönem Ankara Devlet Tiyatrosunda yönetici ve oyuncu olarak çalışan sanatçı, 1990-1992 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosunda müdür olarak görev yaptı. Sanatçı, 1996'da Devlet Tiyatrolarından emekliye ayrıldı.

Tomris Oğuzalp, emekliliğin ardından Kent Oyuncuları'na katılarak tiyatro çalışmalarına devam etti.

- "Graham Greene'nin Oturma Odası" oyunuyla tiyatro sahnesine adım attı

Sinema ve televizyonda yardımcı oyuncu olarak yer aldığı her yapımda, canlandırdığı rollerle akıllarda yer edinen Oğuzalp, yıllarını oyunculuğa, özellikle de tiyatroya adadı.

Sanatçı, tiyatro sahnesine ilk kez "Graham Greene'nin Oturma Odası" adlı oyunla çıktı. Kariyeri boyunca, aralarında "Öfke", "Karayar Köprüsü", "Mor Defter", "Huzur Çıkmazı", "My Fair Lady", "Yağmur Sıkıntısı", "Kral Üşümesi", "Kösem Sultan", "Hüzzam", "Damdaki Kemancı", "Rüzgarlı Kadın", "Fehim Paşa Konağı" ve "King Kong'un Kızları" adlı oyunlarda rol alan sanatçı, oyunculuğun yanı sıra tiyatroda yönetmenlik de yaptı.

"Kurbağalar", "Körebe", "Milyarder", "Teyzem", "Suçlu", "Gerilla", "Yaban", "Akrebin Yolculuğu", "Avcı" ve "Beyaz Melek" adlı filmlerde rol alan sanatçı, ayrıca "Çalıkuşu", "Üvey Anne" ve "Küçük Besleme", "Yeniden Doğmak", "Hayat Bağları", "Gecenin Öteki Yüzü", "İki Kız Kardeş", "Mirasyediler", "Zehra Ana", "Nisan Yağmuru", "İyi Aile Robotu", "Seher Vakti", "Mizgin" ve "Cumbadan Rumbaya" adlı dizilerde de yer aldı.

Tomris Oğuzalp, ayrıca "Harry Potter ve Ölüm Yadigarları" filminde "Mrs. Weasley" karakterine ses verdi.

- Devlet Tiyatrolarında 50 yıl görev yaptı

Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği'nin üyesi de olan Oğuzalp,, 32. Antalya Film Şenliği'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü", "Ankara Sanatsevenler Ödülü", "Dilligil Ödülü" ve "Tiyatroda Yılın Kadını Nisa Serezli Ödülü"nün bulunduğu birçok ödüle değer görüldü.



Oğuzalp, 50 yıl Devlet Tiyatroları sanatçısı olarak görev yaptı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 2010'da safra kesesi ameliyatı olan sanatçı, yaşamının son yıllarında hastalık ve geçim sıkıntısı sebebiyle zorlu bir hayat mücadelesi verdi.

Vefatından kısa bir süre önce verdiği son röportajda kendisini iyi hissetmediğini dile getiren sanatçı, "O (İyi) günlerimi bilenler, bu halimi görünce üzülüp sıkılıyorlar. Bense hayatım boyunca oynadığım kötü karakterlere inat, iyi ve sağlıklı hatırlanmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.



Sanatçı, 81 yaşında geçirdiği beyin kanaması sonucu 28 Ekim 2013'te hayata veda etti. Oğuzalp'ın cenazesi Şakirin Camisi'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.