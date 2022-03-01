"Türk Tipi Hücumbot" projesinde kritik gelişme! Özellikleri ortaya çıktı

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekât alanlarında deniz kontrolünün tesis ve idamesi görevi çerçevesinde; düşman unsurları imha etmek/etkisiz hale getirmek, kendi unsurlarının bekasını sağlamak amacıyla tedarik edilmesi planlanan Türk Tipi Hücumbotların sistem isterlerinin tanımlanması, kavram seçimi, ön tasarım ve kontrat tasarımı faaliyetleri “Türk Tipi Hücumbot” Projesi kapsamında devam ediyor.

Türk Tipi Hücumbot Projesi Dönem-1 Kontrat Tasarımı Sözleşmesi Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve STM arasında 31 Ağustos 2020 tarihinde imzalanmıştı.

Proje süresince Özgün Tasarım geliştirme faaliyetleri (Tekne Formu Optimizasyonu, Gemi Yapısal Analizleri, Ana Tahrik Sistemi, Gemi Elektrik Sistemi Tasarımı, Silah Konfigürasyonu) ve bunlara ait tasarım paketi geliştirilecek.

Türk Tipi Hücumbot Projesi kapsamında FAC55 tasarımı üzerinden ilerlenileceği tahmin ediliyordu. Ancak son gelişmeler ışığında MPAC dizaynının projede daha muteber olduğu değerlendiriliyor.

MPAC’in silah yükleri:

- 76 mm Top

- 2x 12,7 mm Stabilize Makineli Tüfek

- 2×4 Gemisavar Füzesi

- Güdümlü Mermili Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS)

FAC55 ve MPAC

FAC55 dizaynı ve MPAC dizaynı arasındaki tasarımsal farklar dışında teknik tabloya bakıldığında özellikle tonaj ve hız açısında yüksek farklılık olduğu görülmektedir. FAC55 hızlı ve atik bir dizayn olarak öne çıkarken MPAC daha kabiliyetli ve daha kapasiteli bir platform olarak öne çıkmaktadır.

FAC55’in 55+ knot gibi rekor sürat özelliği maliyetleri çok yukarı çeken bir etken olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle Türk Tipi Hücumbot Projesi’nde MPAC dizaynının daha çok öne çıktığı düşünülüyor.

MPAC dizaynının esnek mimarisi sayesinde ADA sınıfı korvetlerde olduğu farklı kullanıcıların isteğine göre gemi özellikleri değiştirilebiliyor. Sensörler, silah yükleri ve hatta tahrik sisteminde değişiklik yapılabiliyor. Platform bu sayede ihracat için de önemli bir avantaja sahip.

DefenceTürk