Türk televizyonlarında tarihi anlar! Canlı yayında söyledi

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası iki ülke arasında çatışmalar başladı. Kardeş Azerbaycan, Ermenistan'a ağır kayıplar verdirerek birçok bölgeyi Ermeni işgalinden kurtardı. Savaşın pazar günü patlak vermesiyle aşina olduğumuz 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı kulağımıza birçok yerde çalınmaya başladı.

Canlı yayında 'Çırpınırdı Karadeniz'i söyledi

Şarkıyı seslendiren Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin, Haber Global kanalında katıldığı canlı yayında Ermenistan'ın 30 yıla dayanan işgalci tutumundan ve bölgede yaşanan sıkıntılardan bahsederken, bir de sürpriz yaptı. Azerin, son günlerde dillerden düşmeyen 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsünü canlı yayında söyledi. O anlar sosyal medyada viral oldu.