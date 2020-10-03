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Gündem Türk televizyonlarında tarihi anlar! Canlı yayında söyledi
Gündem

Türk televizyonlarında tarihi anlar! Canlı yayında söyledi

Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin, Azerbaycan ile Ermenistan'ın çatışmaya başlamasının ardından sıkça çalınmaya başlanan 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsünü canlı yayında söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:18:00 - 2020-10-03 13:20:49

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası iki ülke arasında çatışmalar başladı. Kardeş Azerbaycan, Ermenistan'a ağır kayıplar verdirerek birçok bölgeyi Ermeni işgalinden kurtardı. Savaşın pazar günü patlak vermesiyle aşina olduğumuz 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı kulağımıza birçok yerde çalınmaya başladı. 

Canlı yayında 'Çırpınırdı Karadeniz'i söyledi

Şarkıyı seslendiren Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin, Haber Global kanalında katıldığı canlı yayında Ermenistan'ın 30 yıla dayanan işgalci tutumundan ve bölgede yaşanan sıkıntılardan bahsederken, bir de sürpriz yaptı. Azerin, son günlerde dillerden düşmeyen 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsünü canlı yayında söyledi. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Azerin'den canlı yayında ayar! Ahmet Hakan ne yapacağını şaşırdı
Azerin'den canlı yayında ayar! Ahmet Hakan ne yapacağını şaşırdı

Medya

Azerin'den canlı yayında ayar! Ahmet Hakan ne yapacağını şaşırdı

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Yorumlar

hakan

bu şarkıyı bu kadından başka kimse güzel söyleyemiyor çok yakışıyor
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