Türk Telekom’un ödüllü Bulut Bilişim Kampı sona erdi

İletişim şirketi Türk Telekom tarafından 11-20 Ekim’de çevrim içi Bulut Bilişim Kampı düzenlendi. Bu yıl ilki gerçekleştirilen kampa Türkiye’nin dört bir yanından 4 bin 500’ün üzerinde genç başvurdu. Bulut teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen; çevrim içi sınav ile mülakattan geçen üniversite öğrencisi ve yeni mezun 50 genç etkinliğe katılmaya hak kazandı. Bulut Bilişim Kampı’na davet edilen gençler, 20 saatin üzerinde ücretsiz eğitim gördüler. Sektörün öncü isimlerinin yer aldığı panellere katıldılar.



Kampta başarılı performans ortaya koyan katılımcılardan Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu Zeynep Rümeysa Yorulmaz üçüncü olarak 8 bin TL, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi Ozan Sazak ikinci olarak 10 bin TL, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi Alper Reha Yazgan birinci olarak 15 bin TL ödül aldı.



Ayrıca kampa dahil olan tüm katılımcılara kariyerlerine değer katacak ‘Başarı Sertifikası’ verildi.