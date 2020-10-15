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Ekonomi Türk Telekom'un mobil uygulaması "Online İşlemler"de eylül rekoru
Ekonomi

Türk Telekom'un mobil uygulaması "Online İşlemler"de eylül rekoru

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:31:04 -
Türk Telekom'un mobil uygulaması "Online İşlemler"de eylül rekoru

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un mobil uygulaması "Online İşlemler"e eylül ayında tekil giriş sayısı 13 milyona yaklaşırken, TL yükleme ve fatura ödeme işlemleri de rekor seviyeye ulaştı.

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom'un "Online İşlemler" mobil uygulamasına aylık tekil giriş sayısı 13 milyona yaklaştı.

Yılbaşından itibaren 1 milyar 450 milyon kez kullanılan uygulamada eylül ayındaki TL yükleme işlemleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 155 arttı. Fatura ödeme işlemleri ise geçen yıla göre yüzde 59 artarak bu yıl içerisindeki en yüksek rakamlarına ulaştı.

Türk Telekom'un müşteri deneyimini dijital dönüşümle güçlendirmek için sunduğu self servis uygulaması, birçok hizmete cep telefonlarından tek dokunuşla erişmeyi mümkün kılıyor. "Online İşlemler"de fatura bilgilerini öğrenme, fatura ödeme, TL yükleme ve TL gönderme işlemleri yapılabiliyor. Mobil, internet, ev telefonu ve Tivibu servisleri için yeni üyelik başvurusu yapma imkanı da sunuluyor.

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