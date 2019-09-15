Türk Telekom’un ‘İnternetle Hayat Kolay’ projesinde yeni dönem Türk Telekom’un ‘İnternetle Hayat Kolay’ projesi yeni dönemde Türkiye ekonomisine güç verecek.

İletişim şirketi Türk Telekom’un ‘İnternetle Hayat Kolay’ projesi yeni dönemde 5 bin girişimcilik potansiyeline sahip kadına ulaşarak Türkiye ekonomisine güç verecek. Şirketin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ortaklığında hayata geçirdiği proje kapsamında kadınların e-hizmetler ile e-ticaret gibi konularda birikimlerini artırmaları; üretim ekonomisine katılmaları için eğitim programları düzenlenecek. Projenin yeni döneminde hedef, 18 yaş üstü girişimci ya da girişimcilik motivasyonuna sahip kadınlara dijital okuryazarlık, dijital pazarlama ve tasarım odaklı düşünme atölyeleri sunmak olarak belirlendi.

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