0553 313 94 23

Türk Telekom’un "İnternetle Hayat Kolay" projesinde yeni dönem

Projenin yeni döneminde hedef, 18 yaş üstü girişimci ya da girişimcilik motivasyonuna sahip kadınlara dijital okuryazarlık, dijital pazarlama ve tasarım odaklı düşünme atölyeleri sunarak toplamda 5 bin kadına ulaşmak olarak belirlendi

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:12
Türk Telekom’un "İnternetle Hayat Kolay" projesinde yeni dönem

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un İnternetle Hayat Kolay projesi yeni dönemde 5 bin girişimcilik potansiyeline sahip kadına ulaşarak Türkiye ekonomisine güç verecek.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom’un, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ortaklığında hayata geçirdiği İnternetle Hayat Kolay Projesi’nin 2014-2019 yılları arasındaki ilk döneminde 300’den fazla gönüllü eğitmen ile çoğunluğu kadın olmak üzere 50 bin katılımcıya internet okuryazarlığı eğitimi verdi. İlk dönemini büyük başarılarla tamamlayan İnternetle Hayat Kolay projesi, yeni dönemde yeni hedeflerle yoluna devam ediyor.

Projenin ikinci döneminde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türk Telekom ortaklığında kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgi birikimlerini geliştirmek ve üretim ekonomisine katılmalarını teşvik etmek üzere eğitim programları düzenlenecek.

Proje ilerleyen döneminde yerel ve ulusal yeni paydaşlarla daha geniş bir etkiye ulaşacak. Kadınların ekonomiye aktif katılım ve istihdamının, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğu gerçeğinden hareketle yola çıkılan projenin yeni döneminde ekonomik büyümede sürekliliğin sağlanması, sosyal kalkınma ve sosyal adalet hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Projenin yeni döneminde hedef, 18 yaş üstü girişimci ya da girişimcilik motivasyonuna sahip kadınlara dijital okuryazarlık, dijital pazarlama ve tasarım odaklı düşünme atölyeleri sunarak toplamda 5 bin kadına ulaşmak olarak belirlendi.

Projenin yeni döneminde görev alacak eğitmenlere yönelik eğitimler İstanbul’da gerçekleştirildi. Eğitmen eğitimi boyunca projenin gönüllü eğitmenleri Dijital Okuryazarlık Müfredatı kapsamında, teknolojinin tarihsel süreci, dijital okuryazarlık süreci, dijital vatandaşlık, sosyal medya araçları ve internet hukuku gibi konularda bilgilendi. Dijital Pazarlama Müfredatı kapsamında ise pazarlama, dijital pazarlama ve e-ticaret gibi konularda detaylı bir eğitimden geçti.


- Projenin ilk döneminde eğitim alan kadınlar örnek başarı hikâyelerine imza attılar


Proje ilk döneminde temel internet kullanımı, güvenli internet, e-devlet, e-nabız, internet bankacılığı ve online alışveriş, satış gibi internetin hayatı kolaylaştıran yönlerine dair verilen eğitimler sadece katılımcıların değil, aile bireylerinin ve çevrelerinin de internetin avantajlarını daha etkin tanımalarında ve bilinçli kullanmalarında yardımcı oldu. Proje, katılımcılar, aileleri ve yakın çevreleri ile birlikte toplamda yüzbinlerce insanın hayatına dokunarak olumlu etkilerde bulundu.

İlk dönem katılımcıları arasında yer alan, aldıkları eğitimler sayesinde el işi ürünlerinin Japonya ve ABD dâhil birçok ülkeye satışını gerçekleştiren katılımcılar örnek başarı hikayelerine de imza attılar.

Dünya ve Türkiye basın gündeminde sıkça yer alan, dünyanın en prestijli kuruluşları tarafından “En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi” seçilen İnternetle Hayat Kolay Projesi, Birleşmiş Milletler’in “Business Call to Action” ve 2018’deki G20 Zirvesi Kapsayıcı İş Modelleri Raporu’na örnek proje olarak girmişti.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:12
  1. Türk Telekom

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Satranç kursları için kayıtlar başlıyor
    1. Satranç kursları için kayıtlar başlıyor
    2. Goran Hareketi lideri Ali yeniden..
    3. Köy yolları asfaltlanıyor
    4. İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik..
    5. Van'da teröristlere ağır darbe
    6. Hukukçular PKK'nın dağa kaçırdığı..
    7. Osmaneli’nden örnek proje
    8. Evde biber turşusu nasıl yapılır?..
    9. Eşini hayatının baharında kaybetti!..
    10. İHH İnsani Yardım Vakfı ve..
    11. Van'da 5 terörist öldürüldü!
    12. Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu..
    13. Katil İsrail gazetecileri hedef alıyor
    14. Hatay'ın Antakya ilçesinde "İlk..
    15. Furkan Göksel kimdir? Furkan Göksel..
    16. Düzce’de Ahilik Haftası çeşitli..
    17. Bilecik’ten Van’a gönül bağı kuruldu
    18. Öğrenciler, kafede boş oturmaktan..
    19. İnönü’de Voleybol heyecanı başladı
    20. Odunpazarı’ndan Fenerbahçe’ye transfer..
    21. Karaköprülü Kavşağı’ndaki viyadüğün..
    22. Şişli’de 9 katlı bir binanın çatısında..
    23. Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında..
    24. Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?
    25. ’Vampir Kelebek’e ’mantar’lı çözüm
    26. Uzmanlardan Anne adaylarına günde 10..
    27. Başkanlar, bölgenin istihdamı için..
    28. Başsavcısı Akbey’den Rektör Uysal’a..
    29. Turizm Birliği’nden Başkan Ataç’a..
    30. Eskişehir polisinden kaçak tütün..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...