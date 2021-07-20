Türk Telekom’la şehirler daha akıllı ve güvenli

İletişim şirketi Türk Telekom, yeni nesil şehir dönüşümüne yapay zekâ teknolojileriyle öncülük ediyor. Şirketin 10 kente sunduğu çözümlerle trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlandı. Türk Telekom’un ‘Yeni Nesil Şehir Platformu’ adı altında devreye aldığı 55 akıllı çözüm sayesinde yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirler inşa ediliyor.

Çevre dostu teknolojiler

Akıllı ulaşım sistemleriyle donatılan kentlerde trafikte zaman kaybı, kaza sayısı ve yol çalışmalarından kaynaklanan gecikmeler büyük oranda azalıyor. Türk Telekom, son olarak Aksaray Belediyesi’yle ‘Yeni Nesil Bisiklet Projesi’ni hayata geçirdi. Projeyle kent sakinlerine alternatif, çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım imkânı tanındı. Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Teknolojinin insanların ekonomik, sosyal ve ruhsal iyilik hallerine hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bizim için hayatın merkezi insan. Bu yaklaşımla ‘Yeni Nesil Şehir Platformu’ adı altında şehirde yaşayan bireylerin hayatlarını kolaylaştıran çözümler geliştiriyoruz. Bireylerin ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Yapay zekâ çözümleriyle sağlıktan ulaşıma, enerjiden güvenliğe pek çok alanda kent sakinlerine daha iyi bir yaşam sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz akıllı çözümlerle belediyelerde bugüne kadar elektrikte yüzde 40, sulamada yüzde 30 kaynak tasarrufu sağlandı. 5G ve yapay zekâ konusunda da çalışmalarımız devam ediyor.”