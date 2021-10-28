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Teknoloji Türk Telekom’dan veri güvenliğine katkı
Teknoloji

Türk Telekom’dan veri güvenliğine katkı

İletişim şirketi Türk Telekom, Karmasis’le Dataskope (Database Activity Monitoring) ürününü geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 23:00:00 -
Türk Telekom’dan veri güvenliğine katkı

Yerli Dataskope ürünü, yöneticilerin ve üçüncü parti bağlantı kuran kişilerin veri tabanı üzerinde yaptıkları işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayacak. Türk Telekom Veri Güvenliği Ekibi Müdürü İbrahim Gelegin, kurum olarak yerli ve milli ekosisteme destek verdiklerini söyledi. Gelegin, ülkenin donanım, yazılım, lisans gibi ithalat kalemlerini azaltmayı; yerli ürün ve servis portföyüyle kurumsal müşterilere hizmet vermeyi amaçladıklarını dile getirdi. Gelegin, “Yüzde 100 yerli ve milli siber güvenlik firması Karmasis’le yaptığımız iş birliği sonucunda geliştirilme sürecine ciddi manada katkıda bulunduğumuz veri güvenliği konusunda önemli bir ürün olan Dataskope’u ürün portföyümüze yerleştirdik. Türkiye’nin kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen ve diğer ülkelere pazarlayan bir ülke olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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