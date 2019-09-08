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Türk Telekom'dan Türkiye'nin en büyük 500 şirketine teknoloji desteği

Türk Telekom, kurumsal internet erişimi, bulut bilişim, veri merkezi hizmeti, siber güvenlik gibi birçok alanda Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketine yeni nesil çözümler sağlıyor

08 Eylül 2019 Pazar 12:05
Türk Telekom'dan Türkiye'nin en büyük 500 şirketine teknoloji desteği

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, kurumsal internet erişimi, bulut bilişim, veri merkezi hizmeti, siber güvenlik gibi birçok alanda Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketine yeni nesil çözümler sunuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, aylık ekonomi dergisi Capital tarafından gerçekleştirilen, Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketin sıralandığı "Capital 500" listesindeki tüm şirketlere hizmet ve çözümler sunan Türk Telekom, ülkenin en büyük şirketlerinin teknoloji ortağı konumunu güçlendirdi.

Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan dijital dönüşüm hedefleri kapsamında Türk Telekom, şirketleri iletişim teknolojileri ile bir araya getirerek onları küresel alanda rekabet edebilecek yeni nesil şirketler haline getiriyor.


- "Şirketlerin tüm iletişim ve teknoloji ihtiyacı tek noktadan karşılanıyor"


Aylık ekonomi dergisi Capital, bu yıl 22'nci kez hazırladığı ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketini ortaya koyan Capital 500 adlı araştırmasını yayımladı. Türkiye’nin entegre iletişim hizmetlerini bir arada sunan ilk şirketi Türk Telekom, sahip olduğu entegre yapısı ile kurumsal alanda mobilden sabit internet ve sese, bulut hizmetlerinden veri ve siber güvenlik merkezi hizmetlerine, kadar ülkenin en büyük 500 şirketinin tüm iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarını tek noktadan karşılıyor.

Şirketlerin sahip olduğu potansiyeli zirveye çıkarmayı ve daha da güçlendirmeyi hedefleyen Türk Telekom, şirketlere yalnızca bugüne değil, yarına da hazır olmalarını sağlayacak yeni nesil kurumsal çözümler sunuyor.

Capital 500 listesindeki tüm şirketlerin teknoloji ortağı olan Türk Telekom, kurumsal internet erişim paketlerinden bulut bilişime, veri merkezi hizmetlerinden akıllı çözümlere, siber güvenlik hizmetlerinden IoT (Nesnelerin İnterneti) çözümlerine kadar şirketlerin tüm iletişim ihtiyaçlarına yönelik çözüm ve ürünleri tek elden sunuyor.

Capital 500 araştırmasında yer alan prestijli şirketlerin teknolojiden aldıkları güç ile Türkiye'yi geleceğe taşıyacağı bilincinde olan Türk Telekom, geçmişte de olduğu gibi, yeni dönemde de kurumsal müşterilere fırsatlar sunmaya devam edecek.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:05
  1. Capital
  2. Türk Telekom

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