0553 313 94 23

Türk Telekom’dan Ramazan Bayramı’na özel film

Türk Telekom’un Ramazan Bayramı’na özel olarak hazırladığı kısa filmi, barışa vesile olan bayram ruhu ile İnternetle Hayat Kolay (İHK) projesinin birleştiren gücünü bir araya getirdi.

04 Haziran 2019 Salı 11:35
Türk Telekom’dan Ramazan Bayramı’na özel film

Türk Telekom’un Ramazan Bayramı’na özel olarak hazırladığı kısa filmi, barışa vesile olan bayram ruhu ile İnternetle Hayat Kolay (İHK) projesinin birleştiren gücünü bir araya getirdi. Küçük bir anlaşmazlık sebebi ile uzun yıllar küs kalan iki kardeşin İHK projesi sayesinde tekrar barışmasını işlendi.



Türk Telekom’un İnternetle Hayat Kolay (İHK) projesi ‘Neşeli Bayramlar’ temalı yeni filmine konu oldu. Hazırlanan kısa filmde izleyici; birbirinden hiç ayrılmayan fakat ailelerinden kendilerine kalan arazideki ekim uygulamaları nedeniyle küslük yaşayan Tahsin ve Saffet ile tanışıyor. Filmde torunların, dedelerinin barışmasını sağlamak amacıyla yaptıkları küçük kandırmacayla her biri diğer kardeşin kendi yöntemine dair videoları internette paylaştığını düşünen Tahsin ve Saffet, köy kahvesindeki İHK eğitimine gidiyor. İHK eğitmeninden dersin bittiğini öğrenen iki kardeş, eğitmenin önerisiyle ikili olarak ders alıyor ve o andan sonra kardeşlerin fikir ayrılıkları da küslükleri de bitiyor. Filmde Tahsin ve Saffet İnternetle Hayat Kolay projesi sayesinde hem interneti öğreniyor hem de küslükleri bitiyor.


İnternetle Hayat Kolay projesi ile 7’den 70’e herkese, köy köy mahalle mahalle gezip internet eğitimi veren şirket, filmin sonunda "Kimi zaman farklı da düşünsek, rekabet de etsek biz birbirimizden ayrılamayız. Barışmaya, sarılmaya vesile ararız" diyerek Türkiye’nin bayramını kutluyor.


Türk Telekom’un 2014 yılından bu yana ekonomik, sosyal veya fiziksel nedenlerle internet kullanamayan kesimlerini dijital dünya ile tanıştırdığı İnternetle Hayat Kolay projesi ile, Türkiye’nin dört bir yanından bireylerin internetin gücüyle bir araya gelmesine olanak sağlıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 11:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suruç'ta şampiyon hokeyciler yetiştiriyor
    1. Suruç'ta şampiyon hokeyciler..
    2. Berivanların bayram mesaisi
    3. Türk Telekom’dan Ramazan Bayramı’na..
    4. THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı’dan..
    5. Rusya Kazakistan'da yeni füzesini test..
    6. Maden üretimi artıyor dışa bağımlılık..
    7. Tır şoförleri bayramı kuyrukta geçirdi
    8. Mardin’de çifte bayram
    9. Elazığ’da bayramlaşma programı
    10. Trabzonspor’da Ünal Karaman imzayı..
    11. MHP Çanakkale İl Başkanı Pınar’dan..
    12. Camide Fransız turistin cüzdanını..
    13. Çocuklar camilerde Kur'an ahlakıyla..
    14. Avaşin, Zap ve Gara'ya hava harekatı
    15. Pençe Harekatı'nda 6 terörist etkisiz..
    16. Bakan Turhan, vatandaşlarlabayramlaştı
    17. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    18. Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü..
    19. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    20. Sarıkamış’ta bayramlaşma töreni
    21. Bakan Turhan, Trabzon’da..
    22. Kimya sektöründen mayısta 1,94 milyar..
    23. MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı..
    24. Başkan Bozdoğan, huzurevi sakinleri..
    25. MSB: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara..
    26. Kazakistan’da 12 inşaat işçisi..
    27. Tek biletle 5 keşif noktası
    28. Avrupa borsaları
    29. Asya borsaları
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."