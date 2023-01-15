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Teknoloji Türk Telekom’dan ‘PUBG Mobile’a özel internet paketleri
Teknoloji

Türk Telekom’dan ‘PUBG Mobile’a özel internet paketleri

Gelişen oyun ekosisteminde kullanıcı deneyimi odaklı yenilikler ve avantajlar sunan Türk Telekom, mobil oyuncuların tutkunu olduğu PUBG MOBILE’a özel ek internet paketlerini hayata geçirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 22:18:00 -
Türk Telekom’dan ‘PUBG Mobile’a özel internet paketleri

Faturalı ve faturasız mobil müşterilerin haftalık veya aylık olarak yararlanabileceği ek paketler, oyun tutkunlarının diledikleri her yerde PUBG MOBILE’ın keyfini çıkarmalarını sağlıyor.

‘PUBG MOBILE’ özel ek paketler kapsamında; Türk Telekom faturalı müşteriler, haftalık sınırsız interneti faturalarına ek 25 TL karşılığında kullanabilirken, aylık sınırsız internete yalnızca 49 TL’ye sahip olabiliyor. Türk Telekom faturasız müşteriler ise PUBG MOBILE’a özel haftalık 15GB interneti 25 TL karşılığında kullanabilirken aylık 30GB internete 49 TL’ye sahip olabiliyor.

Türk Telekom mobil müşterileri; Türk Telekom uygulaması, SMS, Türk Telekom mağazaları veya müşteri hizmetleri üzerinden kayıt olarak paketlerden yararlanabiliyor. SMS kanalı ile kayıt olmak isteyen müşteriler HAFTALIK PUBGM yazıp 5555’e kısa mesaj göndererek haftalık paketlere, AYLIK PUBGM yazıp 5555’e kısa mesaj göndererek aylık PUBG MOBILE paketlerine sahip olabiliyor.

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