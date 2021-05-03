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Teknoloji Türk Telekom'dan önemli etkinlik
Teknoloji

Türk Telekom'dan önemli etkinlik

İletişim şirketi Türk Telekom, genç yeteneklerin yenilikçi fikirleriyle kıran kırana yarışacakları ‘İşin Geleceği Hackathonu’nu düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 19:17:00 -
Türk Telekom'dan önemli etkinlik

Yurt içinden ve dışından gençlerin rekabet edecekleri etkinlik kapsamında Covid-19 döneminde iş dünyasında karşı karşıya kalınan problemler ile yenilikçi uygulama önerileri çevrim içi platformda ele alınacak. ‘İşin Geleceği Hackathonu’nda bireysel veya en fazla 4 kişilik takımlarla iş geliştirme, tasarım ve proje yönetimi alanında yarışılacak. Üçüncüye 10 bin TL, ikinciye 15 bin TL, birinciye 20 bin TL olmak üzere toplamda 45 bin TL’lik ödül verilecek. Ayrıca bir yıl boyunca Türk Telekom Santral Topluluk Merkezi’nde ücretsiz ofis imkânı sunulacak. Yurt içinden ve yurt dışından ön lisans ile lisans öğrencilerinin yanı sıra üniversiteden en fazla 2 sene önce mezun olmuş gençler, 3-16 Mayıs’ta www. turktelekomkariyer.com.tr adresi üzerinden yarışmaya başvuru yapabilecek.

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