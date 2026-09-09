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Ekonomi Türk Telekom'dan ‘Okula Dönüş’ kampanyası! Telefon, kulaklık ve tablette cazip fırsatlar
Ekonomi

Türk Telekom'dan ‘Okula Dönüş’ kampanyası! Telefon, kulaklık ve tablette cazip fırsatlar

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Türk Telekom'dan ‘Okula Dönüş’ kampanyası! Telefon, kulaklık ve tablette cazip fırsatlar

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor. Eğitim hayatını destekleyen teknolojileri erişilebilir kılmayı amaçlayan şirket, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan öğrencilerin ve ailelerin yanında olmayı sürdürüyor.

Kampanya kapsamında akıllı telefon, akıllı saat, kulaklık ve tabletlerde uygun fiyatlı seçeneklerden avantajlı ödeme planlarına kadar birçok fırsat sunuluyor. Öğrenciler, derslerini takip etmek, ödevlerini hazırlamak, araştırma yapmak ve sosyal hayatlarını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu cihazlara 30 Eylül'e kadar Türk Telekom mağazaları ve online satış kanalları üzerinden ulaşabiliyor.

Etkinlik kapsamında 5G uyumlu Apple, Samsung, Oppo, Nubia ve Hiking marka akıllı telefonlar ile Xiaomi ve Hiking marka tabletler peşin fiyatına taksitli ödeme avantajlarıyla satılıyor. Tecno ve TCL marka akıllı saatler ile Tecno, JBL ve Cellularline marka kulaklıklar da özel fiyatlar ve taksitli ödeme kolaylığıyla müşterilerle buluşuyor.

Ayrıca seçili teknoloji ürünlerinde ikili alımlarda ikinciye yüzde 50 indirim fırsatından peşin fiyatına taksit seçeneklerine kadar uygun ödeme koşulları bulunuyor. Kampanya hakkında detaylı bilgiye Türk Telekom mağazaları ve "emagaza.turktelekom.com.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.

 

"Markalarla güçlü işbirlikleri yaptık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ahmet Deniz, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler için markalarla güçlü işbirlikleri yaptıklarını belirtti.

Müşterilerinin farklı alanlardaki teknoloji gereksinimine çözümler sunmak, dijital çağın fırsatlarını 81 ilin her köşesinde ve herkes için erişilebilir kılmak için çalıştıklarını aktaran Deniz, eğitimin ayrılmaz bir parçası haline gelen teknolojinin, fırsat eşitliği ve geleceğe daha güçlü bir başlangıç için büyük önem taşıdığını aktardı.

Söz konusu sorumluluğun bilinciyle teknolojiyi toplumun her kesimine ve Türkiye'nin her köşesine ulaştırmayı öncelik olarak gördüklerini vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da hayata geçirdiğimiz Okula Dönüş kampanyasıyla öğrencilerimizin eğitim hayatını ve sosyal yaşamını destekleyen yenilikçi cihazlarla yolcululuğuna eşlik ediyoruz. Fırsat eşitliğini sağlamanın en önemli yollarından birinin erişilebilir teknoloji olduğuna inanıyor, geniş mağaza ağımız ve satış kanallarımızla Türkiye'nin her noktasındaki öğrenciye aynı imkanı sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu süreçte müşterilerimize sadece avantajlı cihazlar değil, mağazadan dijital kanallara her temas noktasında en üst seviye deneyimi sunmayı önemsiyoruz. Kampanyamızın öğrencilerin okula dönüş heyecanına değer katacağına inanıyor, yeni eğitim öğretim yılının ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum."

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