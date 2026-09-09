Yanında 4 yaşındaki oğlu da var! Yoğun bakımdaki annesine refakat etti diye sokağa atıldı

Olay, Arnavutköy Haraççı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık 8 yıldır evli olan Ebrar Ayşesun Güneş’in annesi yaklaşık 8 ay önce rahatsızlandı. Annesinin yoğun bakıma alınması üzerine 2 ay boyunca sık sık hastaneye giden Güneş, eşi Faruk G.'nin tepkisi ile karşılaştı. Faruk G. yaşanan tartışmanın ardından evi terk etti. Bir süre sonra ev sahibi ile olan sözleşmeyi de iptal eden F.G. eve gelerek eşyaları sokağa çıkardı. Ebrar Ayşesun Güneş ise 4 yaşındaki oğlu Miraç ile sokakta kaldı. Yaşadıklarını anlatan Güneş, "Annem yoğun bakımdaydı, bilinci yerinde değildi. İki ay boyunca hastaneye gidip geldim. Eşim bu durumdan sıkıldı. ‘Sen niye evde durmuyorsun’ diyordu. Ben de ‘Benim annem, vicdanım rahat değil. Üzülüyorum, dayanamıyorum, ziyaretine gidiyorum’ diyordum. Bir gün eve geldiğimde eşyalarını toplamış, gitmişti" dedi. Eşinin evden ayrılmasının ardından ev sahibi ile görüşerek kira sözleşmesini de iptal ettiğini anlatan Güneş, daha sonra eve gelerek evdeki eşyaları kapının önüne koyduğunu ifade etti. Komşularının yönlendirmesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilçede bulunan temsilcileriyle görüşen Ebrar Ayşesun Güneş’e acil olarak konaklama yapabileceği otel ayarlandı ve nakdi destek için işlemler başlatıldı.