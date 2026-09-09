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Yanında 4 yaşındaki oğlu da var! Yoğun bakımdaki annesine refakat etti diye sokağa atıldı

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Yanında 4 yaşındaki oğlu da var! Yoğun bakımdaki annesine refakat etti diye sokağa atıldı

İstanbul Arnavutköy’de yaşayan Ebrar Ayşesun Güneş, iddiaya göre yoğun bakımda tedavi gören annesinin yanında kaldığı için eşi tarafından terk edildi. Eşyaları da sokağa çıkarılan kadın ile 4 yaşındaki oğluna belediye ve sosyal hizmet ekipleri yardım eli uzattı...

#1
Foto - Yanında 4 yaşındaki oğlu da var! Yoğun bakımdaki annesine refakat etti diye sokağa atıldı

İstanbul Arnavutköy’de 47 yaşındaki Ebrar Ayşesun Güneş, 4 yaşındaki oğluyla birlikte kendisini bir anda sokakta buldu.

#2
Foto - Yanında 4 yaşındaki oğlu da var! Yoğun bakımdaki annesine refakat etti diye sokağa atıldı

Olay, Arnavutköy Haraççı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık 8 yıldır evli olan Ebrar Ayşesun Güneş’in annesi yaklaşık 8 ay önce rahatsızlandı. Annesinin yoğun bakıma alınması üzerine 2 ay boyunca sık sık hastaneye giden Güneş, eşi Faruk G.'nin tepkisi ile karşılaştı. Faruk G. yaşanan tartışmanın ardından evi terk etti. Bir süre sonra ev sahibi ile olan sözleşmeyi de iptal eden F.G. eve gelerek eşyaları sokağa çıkardı. Ebrar Ayşesun Güneş ise 4 yaşındaki oğlu Miraç ile sokakta kaldı. Yaşadıklarını anlatan Güneş, "Annem yoğun bakımdaydı, bilinci yerinde değildi. İki ay boyunca hastaneye gidip geldim. Eşim bu durumdan sıkıldı. ‘Sen niye evde durmuyorsun’ diyordu. Ben de ‘Benim annem, vicdanım rahat değil. Üzülüyorum, dayanamıyorum, ziyaretine gidiyorum’ diyordum. Bir gün eve geldiğimde eşyalarını toplamış, gitmişti" dedi. Eşinin evden ayrılmasının ardından ev sahibi ile görüşerek kira sözleşmesini de iptal ettiğini anlatan Güneş, daha sonra eve gelerek evdeki eşyaları kapının önüne koyduğunu ifade etti. Komşularının yönlendirmesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilçede bulunan temsilcileriyle görüşen Ebrar Ayşesun Güneş’e acil olarak konaklama yapabileceği otel ayarlandı ve nakdi destek için işlemler başlatıldı.

#3
Foto - Yanında 4 yaşındaki oğlu da var! Yoğun bakımdaki annesine refakat etti diye sokağa atıldı

Ebrar Ayşesun Güneş ve 4 yaşındaki Miraç Furkan’ın eşyalarıyla sokakta kaldığının öğrenilmesinin ardından Arnavutköy Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal hizmet ekipleri harekete geçti. Anne ve çocuğun acil ihtiyaçları ile konaklama sorunlarının giderilmesi için çalışma başlatıldı. Güneş’in Diyarbakır’daki yakınlarının yanına dönmek istemesi üzerine ev eşyalarının Diyarbakır’a nakliye masraflarının Arnavutköy Belediyesi tarafından karşılanacağı öğrenildi. Ayrıca ailenin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Arnavutköy Sosyal Hizmetlet Müdürlüğü tarafından nakdi acil yardım desteği sağlandığı belirtildi.

#4
Foto - Yanında 4 yaşındaki oğlu da var! Yoğun bakımdaki annesine refakat etti diye sokağa atıldı

Ebrar Ayşesun Güneş’in eşyalarının sokağa çıkarıldığı anların ardından yaşadığı mağduriyet, 4 yaşındaki oğluyla eşyaların arasında beklediği anlar görüntülendi.

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