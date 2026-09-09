Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz! Asansörlerde neden ayna var? Asansörlere konma sebebi sizi hayrete düşürecek
Asansöre bindiğinizde gözünüz ister istemez aynaya gidiyor olabilir. Ancak kabinlerde bulunan aynaların asıl amacı kendinizi kontrol etmekten çok daha fazlası. Yıllardır yanlış bildiğimiz ve kullandığımız bu aynaların arkasında hayrete düşürecek nedenler bulunuyor. Peki asansörlerde neden ayna var? Asansör boşlukları, kuyu dipleri ve kabin üstleri gibi karanlık ve dar karanlık alanları aydınlatabiliyor.