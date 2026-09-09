Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz! Asansörlerde neden ayna var? Asansörlere konma sebebi sizi hayrete düşürecek

Asansörlerde ayna bulunmasının en önemli nedenlerinden biri güvenliktir. Aynalar sayesinde asansördeki diğer kişilerin ne yaptığını görmek mümkün olur. Bu durum, hırsızlık gibi olayların fark edilmesine yardımcı olabilir.Ayrıca aynaların kullanımında erişilebilirlik de önemli bir rol oynar. Özellikle Japonya'da ilk kez kullanılmaya başlandığı düşünülen bu sistem, engelli bireyler için büyük kolaylık sağlar. Tekerlekli sandalye kullanan kişiler, dar asansörlerde dönmekte zorlanabilir. Aynalar sayesinde geri geri girip çıkmak mümkün olur. Bu da hem kazaların önüne geçer hem de kullanım kolaylığı sağlar.