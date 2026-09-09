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Şanlıurfa’da yürek yakan kaza! 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

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Şanlıurfa’da yürek yakan kaza! 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın önünde seyreden kamyona arkadan ok gibi saplanmasıyla facia yaşandı. Adeta demir yığınına dönen araçta sürücü baba Levent Çerçi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan anne Fatma Çerçi ile evlatları Mustafa ve Büşra Çerçi de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazada 2 kişi ağır yaralanırken, yolları kan gölüne çeviren ihmaller zinciri için soruşturma başlatıldı.

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Foto - Şanlıurfa’da yürek yakan kaza! 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada dehşet yaşandı. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı

#2
Foto - Şanlıurfa’da yürek yakan kaza! 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı. İHA'nın haberine göre kaza, Bozova -Şanlıurfa karayolunun Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı. Levent Çerçi'nin (41) kullandığı hafif ticari araç, sürücüsü öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.

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Foto - Şanlıurfa’da yürek yakan kaza! 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi ise ağır yaralandı. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine götürdü.

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Foto - Şanlıurfa’da yürek yakan kaza! 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Çerçi (36) Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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