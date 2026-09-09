Şanlıurfa’da yürek yakan kaza! 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın önünde seyreden kamyona arkadan ok gibi saplanmasıyla facia yaşandı. Adeta demir yığınına dönen araçta sürücü baba Levent Çerçi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan anne Fatma Çerçi ile evlatları Mustafa ve Büşra Çerçi de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazada 2 kişi ağır yaralanırken, yolları kan gölüne çeviren ihmaller zinciri için soruşturma başlatıldı.