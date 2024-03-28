Türk Telekom’dan kurumların veri ve altyapılarına yerli çözümlerle destek

Türk Telekom, yerli ürün üretmenin yanı sıra yerli üreticilerle işbirliği vizyonu çerçevesinde faaliyetlerini sürdürürken, 360 derece güvenlik bakış açısıyla ürün portföyünü zenginleştirmeyi sürdürüyor.

Hız kesmeden devam

Yerli siber güvenlik ürünleri üretme çalışmaları kapsamında, 2023 yılında özellikle en büyük 5 atak trendi arasında yer alan oltalama ataklarına odaklanan Türk Telekom, bu ataklara karşı kurum olgunluklarını artırma amacı ile “Altay Oltalama Simülasyonu” platformunu oluşturdu. “Altay Oltalama Simülasyonu” platformu ile standart ve kuruma özel şablonlarla kurum çalışanlarının siber güvenlik olgunluklarını ölçümleyip ilgili eğitimlerin atanması için uçtan uca çözüm sağlıyor. Ayrıca, DDoS atak simülasyonu hizmetiyle network seviyesinden uygulama seviyesine kadar üç yüzden fazla “bot” üzerinden simülasyon yapan şirket, bu sayede kurumların DDoS olgunluk matrisini çıkarıyor. Türk Telekom, yerli iş birlikleri kapsamında, belirli olgunluktaki ürünlerin hem gelişim çalışmaları hem de saha penetrasyonun artması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesinde kurulan “Siber Kümelenme”de bulunan firmalarla yerli ekosistemi destekleyen Türk Telekom, Türkiye’nin ilk ticari ulusal güvenlik duvarını geliştiren Labris işbirliği ile yerli DDoS servisini hayata geçirdi. Türk Telekom’un Labris Network ortaklığıyla hayata geçirdiği yerli DDoS servisi, çevrimiçi hizmetleri kesintiye uğratan ve dijital alanda hasara neden olan saldırıların önüne geçmeyi hedefliyor. Türk Telekom bu çözümle gelişmiş ve karmaşık DDoS ataklarına karşı kurumsal ağları ve online servislerin sürekliliğini sağlarken, müşterilerinin kritik altyapılarının güvenliğini milli teknolojilere emanet ediyor. Türk Telekom, yaptığı yerli çözüm yatırımları sayesinde, yeni çıkan güvenlik ürün ve servislerini, dünya ile eş zamanlı olarak Siber Güvenlik Merkezi’nde müşterilerinin hizmetine sunmaya devam edecek.

Uçtan uca siber güvenlik hizmetleri sunuyoruz

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden​​​​​​​, her alanda uçtan uca sundukları çözümlerle müşteri odaklı bir pazarlama evreni oluşturduklarını aktararak, şunları kaydetti: “Siber güvenlik alanında da oluşturduğumuz bu evrenden aldığımız geri bildirimler ile ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi, Türk mühendislerinden oluşan AR-GE ekipleri ve yerli siber güvenlik firmalarının geliştirdiği ürünlerle zenginleştiriyor, otomotivden finansa, e-ticaretten sağlığa tüm sektörlere yönelik uçta uca siber güvenlik hizmetleri sunuyoruz. Türkiye’nin siber güvenlik seviyesini artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ederken, Siber Güvenlik Merkezi’mizdeki yerli çözümlerle zenginleştirilmiş ürün portföyümüzü, alanında uzman sertifikalı siber güvenlik mühendisleriyle kullanıcılarımıza sunuyoruz.”