  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li Özgür Özel'in görüştüğü 'çiftçi' çete lideri çıktı

Pegasus casus yazılımını kullandığı endişesiyle BAE'yle anlaşmayı dondurdular

CHP'lilerden Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan'a çirkin saldırı! Ortalığı birbirine kattılar

Laik kafa bu sefer ‘Besmele’den rahatsız oldu

Silahlı çatışmanın ortasında kalan adamın tavrı sosyal medyada gündem oldu

Başkan Erdoğan sinyali vermişti... ABD Türkiye'nin operasyonuna destek verecek mi?

Ekrem İmamoğlu veto etmişti! Vatandaşı sevindirecek karar AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi

Meteorolojiden 6 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor

Resmen duyurdular! Dünyanın önde gelen teknoloji şirketinden Türkiye kararı

İnternet üzerinden para kazananlar vergi ödeyecek
Ekonomi Türk Telekom’dan kişiye özel çalışma modeli
Ekonomi

Türk Telekom’dan kişiye özel çalışma modeli

Dijital araçlardan etkin şekilde yararlanılacak yeni çalışma modeli ile “İşin Geleceğine” odaklanan Türk Telekom, çalışanlarının dijital ayak izini artırarak sürdürülebilirliğe de katkı sağlamayı hedefliyor. Mobil, ofis, hibrit ve uzaktan olmak üzere dört temel çatı altında kurgulanan yeni çalışma modeline çalışanlar kademeli olarak geçecekler.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 11:13:00 -
Türk Telekom’dan kişiye özel çalışma modeli

Türk Telekom, çalışanlarının deneyimlerinden elde ettiği iç görülerle hazırladığı yeni çalışma modelini duyurdu.

Salgının başından beri sürdürdüğü uzaktan çalışma düzenini kalıcı hâle getirdiğini açıklayan Türk Telekom, ‘Kişiye Özel Çalışma Modeli’ni verimlilik ve sürdürülebilirlik odağı üzerine kurguladı.

Başarılı sonuçlara imza attık

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, salgının ilk anından itibaren önce sağlık diyerek çalışanlar paydaşlar ve ailelerini düşünerek çok sayıda önlem aldıklarını belirtti. Vural, “Ortaya koyduğumuz üstün performansla başarılı sonuçlara imza attık. Bu dönemde, kendi süreçlerimizdeki dijitalleşmeyi hızla sürdürürken ülkemizde de teknolojik dönüşüme liderlik ederek pek çok sektörü ve şirketi dijitalleştirdik. İnsanı merkeze alan yaklaşımımızı tüm iş modellerimize uygulayarak herkese kendini ‘değerli hissettirmek’ amacıyla, çalışan ve müşteri deneyimini daima ön planda tuttuk. İş modellerimizi dijital temelli fırsatlar odağında yapılandırdık. Yeni ‘Kişiye Özel Çalışma Modeli’miz de bu anlayışımızla hayata geçiyor” ifadelerini kullandı.

İşin geleceğine odaklandı

Türk Telekom, bu model ile verimliliğin yanı sıra farklı senaryolar için iş sürekliliğini koruyarak sürdürülebilir şirket hedeflerine de hizmet etmeyi planlıyor. Dijital araçlardan etkin şekilde yararlanılacak yeni çalışma modeli ile “İşin Geleceğine” odaklanan Türk Telekom, çalışanlarının dijital ayak izini artırarak sürdürülebilirliğe de katkı sağlamayı hedefliyor.

Sosyal ofis alanları

Mobil, ofis, hibrit ve uzaktan olmak üzere dört temel çatı altında kurgulanan yeni çalışma modeline çalışanlar kademeli olarak geçecekler. Kişiye Özel Çalışma Modeli kapsamında, çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal ofis alanları da oluşturan Türk Telekom, İstanbul’da dört, Ankara’da ise bir adet hub (paylaşımlı) ofisi kullanıma sunacak.

4 farklı sistem

Türk Telekom Kişiye Özel Çalışma Modeli’nde her çalışan, kendi rol ve sorumluluklarına göre düzenlenmiş 4 farklı sistemden birine dâhil olacak. Sahada aktif görev yapan çalışanlar için ‘Mobil Çalışma’; müşteri ile yüz yüze iletişimde olan veya sistemlere müdahale için ofiste olması gereken çalışanlara ‘Ofisten Çalışma’; her gün ofiste olması gerekmese de müşterek çalışmaları ofisten, bireysel çalışmaları uzaktan yönetecekler için ‘Hibrit Çalışma’; iş yerine gelmeden de yürütebilecek görev ve sorumlulukları bulunan çalışanlar için ise ‘Uzaktan Çalışma’ modeli uygulanacak. 11 Ekim tarihi itibarıyla Türk Telekom yöneticileri ile başlayan bu yeni çalışma modeline uzman seviyedeki çalışanlar 1 Kasım itibarıyla geçecekler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkatlerden kaçmadı... Taliban'ın Türkiye ziyaretinde çarpıcı detay
Gündem

Dikkatlerden kaçmadı... Taliban'ın Türkiye ziyaretinde çarpıcı detay

Afganistan'daki geçici Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki beraberindeki üst düzey heyeti, resmi temaslarda bulunmak ..
CHP'lilerden Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan'a çirkin saldırı! Ortalığı birbirine kattılar
Gündem

CHP'lilerden Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan'a çirkin saldırı! Ortalığı birbirine kattılar

Yeni Akit yazarı tarihçi Mustafa Armağan, Gaziantep'te katıldığı imza gününde CHP'lilerin saldırısına uğradı. Armağan'ı tehdit ederek taşkın..
Resmen duyurdular! Dünyanın önde gelen teknoloji şirketinden Türkiye kararı
Teknoloji

Resmen duyurdular! Dünyanın önde gelen teknoloji şirketinden Türkiye kararı

"Türkiye'de ürünlerimizi kullanan ve yatırım yapmaya değer gören müşteri sayımız hızla arttı." diyen Zoho Avrupa Yönetici Direktörü Sridhar ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay