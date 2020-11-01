  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türk Telekom'dan İzmir depremi açıklaması:
Ekonomi

Türk Telekom'dan İzmir depremi açıklaması:

"Depremde hasar görmüş veya yıkık binalardaki kullanıcılarımızın mağdur olmaması adına evde/işte internet, sabit telefon ve Tivibu abonelikleri için müşterilerimize; hat dondurma, fatura erteleme ve cezasız iptal seçenekleri, mobil abonelerimize GB ve dakika faydaları sunuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 18:20:54 -
Türk Telekom'dan İzmir depremi açıklaması:

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, İzmir'de meydana gelen depremin ardından, hasar görmüş veya yıkık binalardaki kullanıcıların mağdur olmaması adına, evde/işte internet, sabit telefon ve Tivibu abonelikleri için müşterilerine hat dondurma, fatura erteleme ve cezasız iptal seçenekleri, mobil abonelerine ise GB ve dakika faydaları sunduklarını duyurdu.

Türk Telekom'un internet sitesinde yer alan açıklamada, büyük bir üzüntüye neden olan deprem sonrasında seferber olunduğu belirtilirken, şunlar kaydedildi:

"Kesintisiz iletişimi sağlamak adına tüm tedbirleri aldık ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın her türlü iletişim ihtiyaçlarını aksaklığa ve mağduriyete mahal vermeden karşılamak için hız kesmeden çalıştık. Depremde hasar görmüş veya yıkık binalardaki kullanıcılarımızın mağdur olmaması adına, evde/işte internet, sabit telefon ve Tivibu abonelikleri için müşterilerimize; hat dondurma, fatura erteleme ve cezasız iptal seçenekleri, mobil abonelerimize GB ve dakika faydaları sunuyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır oldukları açıkladı.
Eyleme bisikletliler katıldı! Sebebi ise çok başka
Yerel

Eyleme bisikletliler katıldı! Sebebi ise çok başka

Hatay'da bisikletiler, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren arkadaşları için eylem yaptı.
AÖF güz dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihleri!
Eğitim

AÖF güz dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihleri!

AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bölümlerinde okuyan öğrenciler AÖF sınav tarihlerini merak edi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay