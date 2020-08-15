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Teknoloji

Türk Telekom’dan Gençlere “START”

Türk Telekom’un Genç Yetenek Programı ‘Türk Telekom START’ın Staj Programı online olarak başlıyor. Yoğun ilgi gören ve 16 binden fazla yeni mezunun, 4 binden fazla stajyer adayının başvurduğu Start Programında genç yetenekler, telekomünikasyon sektörünü 360 derece deneyimleme fırsatı bulacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 12:16:00 -
Türk Telekom’dan Gençlere “START”

Türk Telekom, yenilikçi ruhuyla gençlere hitap etmeye devam ediyor. Genç yetenek programı ‘Türk Telekom START’ın Staj Programı’na kabul edilen gençler, 17 Ağustos’ta online stajlarına başlıyor. 5 hafta sürecek “START Stajım Online Gelişim Programı’na dahil olacak gençler, staj boyunca, online olarak kapsamlı bir eğitim- gelişim sürecine tabi tutulacaklar.

50 gence Türk Telekom’da staj imkânı

Türk Telekom START Programına gösterilen yoğun ilgiden mutlu olduklarını söyleyen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Tüm mülâkat ve başvuru sürecimizi online olarak yürüttük. Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ile iş hayatında en fazla bir yıl deneyimi olan gençlerin başvurabildiği Türk Telekom START programımızda START Stajım Modülüne tam 4 bin 406 başvuru aldık. Bu başvurular arasından çeşitli mülâkatlar sonucunda 50 gencin Türk Telekom’da staja başlamasını planlıyoruz. Bu yıl pandemi sürecinin de etkisiyle ilk kez START Staj programımızı, başvurulardan gelişim programına kadar, uçtan uca online olarak tasarladık. İnanıyorum ki gençlerimiz, START Stajım Online Gelişim Programı sayesinde tüm kariyer yolculuklarında yararlanacakları benzersiz bir deneyimin parçası olacaklar” dedi.

Program kapsamında gençler, telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma, oyunlaştırma, yazılı iletişim, sunum becerileri, Office Programları gibi birçok alanda eğitim alma fırsatına sahip olacaklar. Program süresince Türk Telekom üst yöneticileriyle de sohbet ortamında bir araya gelecek olan adaylar, aynı zamanda büyük resimden global trendlere kadar, çeşitli güncel konularda vizyon geliştirici oturumlara dahil olacaklar. Yeni nesil çalışma süreçlerinden tasarım odaklı düşünme yaklaşımı ile gelişimleri desteklenecek START’lar, proje fikri geliştirme, tasarlama ve stajları boyunca hazırladıkları projeleri jüriye sunma imkanı bulacaklar.

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