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Ekonomi

Türk Telekom’dan Gençlere ‘START’

Türk Telekom’un Genç Yetenek Programı ‘Türk Telekom START’ın Staj Programı online olarak başlıyor. Yoğun ilgi gören ve 16 binden fazla yeni mezunun, 4 binden fazla stajyer adayının başvurduğu Start Programında genç yetenekler, 17 Ağustos’tan itibaren 5 hafta boyunca telekomünikasyon sektörünü 360 derece deneyimleme fırsatı bulacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 10:03:00 -
Türk Telekom’dan Gençlere ‘START’

Türk Telekom START Programına gösterilen yoğun ilgiden mutlu olduklarını söyleyen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Tüm mülâkat ve başvuru sürecimizi online olarak yürüttük. Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ile iş hayatında en fazla bir yıl deneyimi olan gençlerin başvurabildiği Türk Telekom START programımızda START Stajım Modülüne tam 4 bin 406 başvuru aldık.

Bu başvurular arasından çeşitli mülâkatlar sonucunda 50 gencin Türk Telekom’da staja başlamasını planlıyoruz. Bu yıl pandemi sürecinin de etkisiyle ilk kez START Staj programımızı, başvurulardan gelişim programına kadar, uçtan uca online olarak tasarladık. İnanıyorum ki gençlerimiz, START Stajım Online Gelişim Programı sayesinde tüm kariyer yolculuklarında yararlanacakları benzersiz bir deneyimin parçası olacaklar” dedi.

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