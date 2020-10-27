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Ekonomi Türk Telekom'dan Fikir Maratonu
Ekonomi

Türk Telekom'dan Fikir Maratonu

Fikir Maratonu'nun sonunda birinci gelen proje, 20 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki ile ödüllendirilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:51:12 -
Türk Telekom'dan Fikir Maratonu

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, gençlerin siber güvenlik alanındaki fikirlerinin çevrim içi ortamda yarışacağı Fikir Maratonu projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de veya yurt dışında eğitim gören, üniversite ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile üniversiteden en fazla 2 yıl önce mezun olmuş gençler, bireysel veya en fazla 4 kişilik takımlar halinde maratona katılabilecek.

Gençler, 9 Kasım Pazartesi gününe kadar, www.turktelekomkariyer.com.tr üzerinden projeye başvurabilecek.

Siber güvenlik alanındaki projelerin yarışacağı projede, katılımcılara çevrim içi eğitimler ve mentorluk desteği de sağlanacak.

Fikir Maratonu'nun sonunda birinci gelen projeye 20 bin TL, ikinci olan projeye 15 bin TL ve üçüncü projeye de 10 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki verilecek. Ayrıca, dereceye giren takımlara 1 yıl boyunca Türk Telekom Santral Topluluk Merkezi'nde ücretsiz ofis imkanı sunulacak.

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