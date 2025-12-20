Türk Telekom’dan espora büyük destek; Yaay, eTürkiye Kupası’nın isim sponsoru oldu

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, teknoloji gücünü toplumun her alanı ile buluşturmaya devam ediyor. Uzun yıllardır spora değer katan Türk Telekom, bu yıl eTürkiye Kupası’na yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay ile isim sponsorluğunu da ekleyerek desteğini daha da güçlendirdi. 1v1 çevrim dışı karşılaşmalarla gerçekleşecek Yaay eTürkiye Kupası, turnuva boyunca Tivibu Spor ekranlarından seyirciye ulaşacak. 29 Aralık’ta başlayacak turnuvada dört takımlı grup aşamasının ardından çeyrek final mücadelelerine geçilecek. Final karşılaşması ise ocak ayının son haftası oynanacak.

Yeni sezonda birbirinden iddialı takımların kıyasıya yarışacağı Yaay eTürkiye Kupası, dünyanın en popüler futbol oyunlarından FC 26 üzerinden oynanacak. Takımlar 95 Gen modu ile oluşturulacak ve grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan ekipler bir üst tura yükselecek. Çeyrek finale kalan takımlar, turnuva ağacı formatında eleme usulü maçlara çıkacak. Finalde karşılaşacak iki takım, ocak ayının son haftasında şampiyonluk için mücadele edecek. Turnuvayı kazanan ekip ise eSüper Kupa’da oynama hakkı elde edecek. Yaay eTürkiye Kupası, 29 Aralık–20 Ocak tarihleri arasında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Tüm karşılaşmalar her aşamada Tivibu Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

Türk Telekom’un yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay, futbolseverlere yeni sezonda da zengin içerikler sunmaya devam ediyor. Uzun yıllardır spora destek veren ve Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) teknoloji desteği sağlayan Türk Telekom, Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru olarak Türk futbolunda yeni teknolojilerin uygulanmasında önemli rol üstleniyor. Sporun gelişimi ve daha geniş kitlelere ulaşması için yıllardır farklı dallarda destekler sunan Türk Telekom, ayrıca Nesine 2. Lig ve 3. Lig’in 2025–2026 sezonu boyunca haftanın öne çıkan iki maçını Yaay platformu üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşturuyor.