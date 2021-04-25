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Teknoloji Türk Telekom’dan dijital şenlik
Teknoloji

Türk Telekom’dan dijital şenlik

İletişim şirketi Türk Telekom, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çevrim içi etkinlikler düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 19:55:00 -
Türk Telekom’dan dijital şenlik

Şirket, etkinliklerle bayramı evlerinde geçiren çocuklar için bir şenliğe dönüştürdü. Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği’yle (EyDer) hayata geçirdiği ’Günışığı’ projesine dahil olan az gören çocuklar 23 Nisan’ı kutladı. Türk Telekom ve İstanbul Modern tarafından hazırlanan ’Sanatın Günışığı Eğitim Programı’ kapsamında da minikler için online müze turu düzenlendi. Turda Abidin Elderoğlu, İhsan Cemal Karaburçak, Jennifer Steinkamp’ın yapıtlarının yer aldığı müze koleksiyonundan bir seçki tanıtılırken çocuklarla interaktif bir etkinlik yapıldı. Türk Telekom çalışanlarının çocukları da bir araya getirildi. Adam Olacak Çocuk programında Doğukan Manço miniklerle çevirim içi buluştu. Sihirbaz şovu, Karagöz ve Hacivat gösterisiyle keyifli vakit geçiren çocuklar, emojilerle masal tahmin etme yarışmasına da katıldı

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