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Türk Telekom’dan devir açıklaması: Bildirim yapılmadı

Üç özel bankanın Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na (RK) başvuruda bulunduğuna yönelik haberlere Türk Telekom’dan açıklama geldi. Yapılan duyuruda konuyla ilgili Türk Telekom’a bir bildirimde bulunulmadığı belirtildi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:57
Türk Telekom’dan devir açıklaması: Bildirim yapılmadı

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yapıldı: “Rekabet Kurumu’nun web sitesinde Ojer Telekomünikasyon’un şirketimiz Türk Telekomünikasyon’daki yüzde 55 oranındaki paylarının işlem özelinde kurulacak bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması işlemi için Rekabet Kurumu’na başvurulduğuna dair bir duyuru yayınlanmıştır. Söz konusu duyuru ile ilgili Şirketimiz Türk Telekomünikasyon’a herhangi bir bildirim yapılmamıştır. Bu konuda şirketimize bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ivedilikle bilgilendirilecektir.

KRİZİN NEDENİ KREDİ BORCU

Lübnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger’e bağlı olan Ojer Telekomunikasyon 2013 yılında Türk Telekom’da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarında kredi almış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti.

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

Halka açık konumdaki Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi Ojer Telekomünikasyon’a, yüzde 25’i Hazine Müsteşarlığı’na, yüzde 6,68’i Varlık Fonu’na ait. Şirket hissesinin yüzde 13,32’si ise borsada işlem görüyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:57
  1. Türk Telekom

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