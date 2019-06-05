Türk Telekom’dan bayrama özel film

Türk Telekom’un Ramazan Bayramı’na özel olarak hazırladığı kısa filmi, barışa vesile olan bayram ruhu ile İnternetle Hayat Kolay (İHK) projesinin birleştiren gücünü bir araya getirdi. Küçük bir anlaşmazlık sebebi ile uzun yıllar küs kalan iki kardeşin İHK projesi sayesinde tekrar barışmasını işleyen Neşeli Bayramlar filminde Türk Telekom, “Kimi zaman farklı da düşünsek, rekabet de etsek biz birbirimizden ayrılamayız” diyen iki kardeşin hikayesine yer veriyor. Türk Telekom, İHK projesi ile Türkiye’nin dört bir yanından bireylerin internetin gücüyle bir araya gelmesine olanak sağlıyor.