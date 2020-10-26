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Ekonomi Türk Telekom'dan az gören çocuklara sanat atölyesi
Ekonomi

Türk Telekom'dan az gören çocuklara sanat atölyesi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:09:23 -
Türk Telekom'dan az gören çocuklara sanat atölyesi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği "Günışığı" projesi, az gören çocuklar için çevrimiçi bir sanat etkinliği gerçekleştirdi.

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom, sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam ediyor. Türk Telekom ve İstanbul Modern iş birliğiyle düzenlenen ve önümüzdeki dönemde de devam etmesi planlanan "Sanatın Günışığı Atölyeleri 2020" kapsamında, "Günışığı çocuklarına" çevrimiçi sanat eğitimi verildi.

Günışığı çocuklarına geometrik şekillerin çağdaş sanat ve gündelik yaşamda kullanımının tanıtıldığı etkinlikte, sanat tarihi ile sanatçıların İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'nda yer alan eserleri hakkında da bilgiler aktarıldı.

Dijital ortamda gerçekleştirilen programda, İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'ndan Osman Dinç'in "Demir Çağı (Üçlü Davul)", Sterling Ruby'nin "BC (3030)", Ardan Özmenoğlu'nun "İstanbullu, Berliner", Sarah Morris'in "WTC" ve Adnan Çoker'in "Retrospektif II" adlı çalışmaları yorumlandı. Etkinliğin son bölümünde ise çocuklar, kağıtları keserek elde ettikleri çeşitli geometrik şekilleri bir araya getirerek özgün biçimler ve yeni karakterler oluşturdu.

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