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Türk Telekom'dan avantajlı fiyatlarla Huawei P smart 2019

Türk Telekom'un mobil, evde internet ve ev telefonu müşterileri, Huawei'nin gençlerden ilham alarak geliştirdiği P smart 2019 akıllı telefonuna, peşin fiyatına 12 ay taksitle, faturalarına ek ödeme seçenekleriyle alabilecekler

18 Ocak 2019 Cuma 10:50
Türk Telekom'dan avantajlı fiyatlarla Huawei P smart 2019

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Huawei'nin gençlerden ilham alarak geliştirdiği P smart 2019 akıllı telefonuna, peşin fiyatına 12 ay taksitle, faturalarına ek ödeme seçenekleriyle sahip olabilecekler.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, "Fırsat Bu Fırsat" mottosuyla, en yeni akıllı telefonları avantajlı tekliflerle sunmaya devam ediyor.

Türk Telekom, teknoloji tutkunlarının yüzünü güldürecek kampanyası ile yılın en genç telefonu Huawei P smart 2019'u, peşin fiyatına 12 taksitle sunuyor. Türk Telekom mobil, evde internet ve ev telefonu müşterileri, faturalarına ek ödeme seçenekleriyle bu tekliflerden faydalanabiliyorlar.

Huawei P smart 2019, Kuzey Işıklarından ilham alan şafak mavisi, gece siyahı ve mavi renk seçenekleriyle sunuluyor. Nisan sonuna kadar geçerli kampanya ile yeni nesil akıllı cihaz, tüm Türk Telekom mağazalarından alınabiliyor.

Huawei P smart 2019, standart olarak akıllı telefon üzerinde bulunan 64 GB depolama alanı haricinde 512 GB harici depolamayı destekliyor. 3400mAh kapasitesindeki pil, kullanıcılar için gün boyu bitmeyen pil ömrü sağlıyor.

P smart 2019'un yeni Kirin 710 yonga seti ile donatılmış durumda. 12 nm işlem teknolojisi ile üretilen yeni sekiz çekirdekli yonga seti, 2,2 GHz CPU saat hızına sahip. 12 nm Kirin 710 yonga seti hızlı, doğal bir sistem tepkisi, etkileyici bir oyun performansı ve mükemmel güç verimliliği sağlıyor.

Donanım-yazılım entegre çözümü ile GPU performansı, P smart 2019'da iyileştiriliyor ve grafik verimliliği arttırılırken daha fazla grafik kalitesi ve oyun performansı sağlanıyor.

Huawei P smart 2019, 6,21 inç boyutunda ve 415 PPI piksel yoğunluğunda FHD + (2340x1080) çözünürlüğü destekliyor.

Parmak İzi Tanıma 4.0'ı destekleyen HUAWEI P smart 2019 ile kullanıcılar cihazlarını parmak izleriyle 0,3 saniyede açabiliyorlar. Kablolardan mümkün olduğunca arındırılmış hızlı bir dünya için HUAWEI P smart 2019, iki eşzamanlı Bluetooth cihazını aynı anda destekliyor.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 10:50
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