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Türk Telekom’dan 35 milyon dolarlık anlaşma

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon AŞ. ile Türk Telekomünikasyon AŞ arasında 35 milyon dolar tutarında telekomünikasyon alt yapı (Ip/mpls sistemi) ekipmanlarının satışına ilişkin çerçeve satış anlaşmasına bağlı yeni bir iş emri imzalandı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:28
Türk Telekom’dan 35 milyon dolarlık anlaşma

Alcatel Lucent Teletaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket ile Türk Telekomünikasyon AŞ arasında 2016 yılında imzalanmış olan (sistem, donanım, yazılım, bakım ve destek hizmetleri) çerçeve sözleşmesinin devamı niteliğinde yeni bir anlaşma yapıldı. Açıklamada, “35 Milyon dolar tutarında telekomünikasyon alt yapı (Ip/mpls sistemi) ekipmanlarının satışına ilişkin, geçerlilik süresi şu anda 24 ay olarak öngörülen yeni bir iş emri imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:28
  1. Aydın
  2. Alcatel Lucent Teletaş
  3. KAP
  4. Türk Telekom

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