Türk Telekom’dan 15 Temmuz filmi

Türk Telekom, 15 Temmuz’un yıl dönümünde hazırladığı etkileyici filmde, 1855’te Kırım Limanı’na yapılan çıkarmadan, 1915 Çanakkale Savaşı’ndan, Kıbrıs Barış Harekatı öncesi diplomatik ilişkilerden ve 15 Temmuz’dan kesitler sunularak, kurumun her dönemde milli iradenin sesi olduğunu vurguluyor.

Filme Türk Telekom’un YouTube kanalından ulaşılabiliyor.