Türk Telekom’dan 15 Temmuz filmi
Türk Telekom, 15 Temmuz’un yıl dönümünde “milli iradeye” vurgu yapan duygusal bir film hazırladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye tarihinde yaşanan kırılım noktalarının hatırlatıldığı ve bu dönemlerde teknolojinin oynadığı rolün vurgulandığı çarpıcı bir film hazırladı.10 Temmuz 2018 Salı 11:42
Türk Telekom, 15 Temmuz’un yıl dönümünde hazırladığı etkileyici filmde, 1855’te Kırım Limanı’na yapılan çıkarmadan, 1915 Çanakkale Savaşı’ndan, Kıbrıs Barış Harekatı öncesi diplomatik ilişkilerden ve 15 Temmuz’dan kesitler sunularak, kurumun her dönemde milli iradenin sesi olduğunu vurguluyor.
Filme Türk Telekom’un YouTube kanalından ulaşılabiliyor.
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