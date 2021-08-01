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Ekonomi Türk Telekom’dan 100 bin fidan İş dünyası seferberlik başlattı
Ekonomi

Türk Telekom’dan 100 bin fidan İş dünyası seferberlik başlattı

Türk Telekom, orman yangınlarında zarar gören alanları tekrar yeşillendirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı’na 100 bin fidan bağışlıyor. TOBB, daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon lira destek verirken TİM, yangın nedeniyle kaybedilen ormanlık alanlara fidan dikimi için seferberlik başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 20:02:00 -
Türk Telekom’dan 100 bin fidan İş dünyası seferberlik başlattı

Türkiye genelinde çıkan orman yangınları yüreğimizi yakarken, iş dünyası kararan ormanların yeniden yeşermesi için seferber oldu. ‘Türkiye’ye Değer’ anlayışıyla kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üreten Türk Telekom, orman yangınlarında zarar gören alanları tekrar yeşillendirmek için harekete geçti. Türk Telekom, Antalya’nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde çıkan yangınlarda yok olan ormanlarımıza yeniden hayat vermek için grup şirketlerindeki çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına, Tarım ve Orman Bakanlığı’na 100 bin fidan bağışlıyor.

“Doğa için fidan seferberliği başlatıyoruz”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak, çevre duyarlılığı konusundaki farkındalığı artırmayı her zaman amaç edindik. Güzel yurdumuzun farklı bölgelerinde meydana gelen yangınlar karşısında duyduğumuz üzüntüyü tarif etmek zor. Geleceğimiz ve nefesimiz olan ormanların yeniden canlanmasına katkıda bulunmak için Türk Telekom Grubu çalışanlarımız, bayilerimiz ve tüm iş ortaklarımız adına fidan bağışı gerçekleştirdik. Bu vesile ile tüm kişi ve kurumlarımızı, yangınlarda zarar gören bölgelerdeki doğal hayatı tekrar canlandırmayı amaçladığımız bu seferberliğe katılmaya davet ediyoruz” dedi.

TTAKE ekibi bölgede görev başında

Türk Telekom çalışanlarının gönüllülük esası ile bir araya gelerek oluşturdukları, Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) de AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yangınla mücadele etmeye destek oluyor. TTAKE, ihtiyaç sahiplerine destek olarak yaraları sarmaya çalışıyor.

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