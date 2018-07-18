Türk Telekom’dan 1 milyonluk destek

Yapay zeka, büyük veri, görüntü işleme, network çözümleri gibi farklı alanlarda uygulama geliştiren teknoloji odaklı 11 ekibe, toplamda 990 bin TL nakit desteği ile birlikte, Türk Telekom ile iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı sunulacak. Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, şirketin, teknolojiye yaptığı yatırımlarla “inovasyon ve girişimcilik” konularına öncülük ettiğini bildirdi. Er, “Özellikle telekomünikasyon gibi yeni fikirlerin ışığında gelişen ve dönüşen bir sektörde teknoloji girişimlerine destek vermek çok büyük değer taşıyor.

Bu alanda Türk Telekom olarak hedefimiz; yenilikçi teknoloji girişimleriyle iş birlikleri yaparak müşterilerimize katma değerli servisler sunabilmek, girişimleri hızlandırarak ülkemiz ve sektörümüz için ekonomik fayda yaratabilmek” değerlendirmesinde bulundu.