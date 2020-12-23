  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Türk Telekom’da şifre hatırlamaya son
Teknoloji

Türk Telekom’da şifre hatırlamaya son

Türk Telekom’un, herkes için erişilebilir iletişim sağlamayı amaçlayan şirket, yenilikçi uygulamalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 20:51:00 -
Türk Telekom’da şifre hatırlamaya son

Türk Telekom’un kendi geliştirdiği dijital servislerinin yanı sıra yakın zamanda diğer online kanallarda da kullanılmaya başlanacak “Kolay Giriş” hizmeti ile dijital servislere tek adımla daha kolay, hızlı ve daha güvenli şekilde giriş yapılabilecek. Dijital servislere giriş yapan kullanıcıların şifre hatırlama derdi son bulacak. Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, uygulamaya ilişkin olarak şunları söyledi: “Uluslararası standartları referans alarak hayata geçirdiğimiz bu hizmeti, sadece Türk Telekom servislerinde değil, anlaşmalı olduğumuz her dijital platformda kullanıma sunacağız. Kullanıcılar için SIM kartları üzerinden saniyeler içinde güvenli kimlik doğrulama yapabildiğimiz bu uygulamamızı dijital olarak müşterilerine hizmet ulaştıran her şirket kolaylıkla entegre edebilecek.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maradona tablosundan çıkanlar şoke etti! Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi
Gündem

Maradona tablosundan çıkanlar şoke etti! Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Uyuşturucu ticareti yapandan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın..
Nevşin Mengü gittiği yeri kurutuyor! Kanalın fişi çekildi
Medya

Nevşin Mengü gittiği yeri kurutuyor! Kanalın fişi çekildi

30 Kasım'da yayın hayatına başlayan ve Nevşin Mengü'nün de program yaptığı Cavit Çağlar'ın 'Olay TV'si, 1 ay bile yayın yapamadan kepenkleri..
Yunanistan'dan Türkiye ile ilgili küstah adım! 'Başka seçenek yok' diyerek duyurdular
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye ile ilgili küstah adım! 'Başka seçenek yok' diyerek duyurdular

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'daki kirli emellerini açıkladı. Dendias asıl amaçlarının deniz sınırlandırılması anlaşmasın..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay