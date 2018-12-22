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Türk Telekom'da ortaklık yapısı değişti

Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre, Ojer Telekom'un yüzde 55 hisse devri yapıldı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 10:31
Türk Telekom'da ortaklık yapısı değişti

Türk Telekom'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Ojer Telekom'un Türkiye'deki bazı bankalara olan borcu sebebiyle, yüzde 55 hisse devri yapıldı.

Konuya ilişkin Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz hissedarlarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin, Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de (Türk Telekom) bulunan yüzde 55 oranındaki hissesinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı SPV (özel amaçlı şirket) aracılığıyla devralınması süreci ile ilgili şirketimiz tarafından kamuyu aydınlatma platformunda 15.08.2018, 17.08.2018 ve 29.08.2018 tarihlerinde açıklamalar yapılmıştı. Söz konusu açıklamalarda, bu konuda şirketimize herhangi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyunun bilgilendirileceği bildirilmişti" denildi.

Yüzde 55 devredildi

Hürriyet'teki habere göre, açıklamanın devamında ise, "Bu kapsamda, OTAŞ'a ait Şirketimiz hisselerinin devri ile ilgili olarak, Şirketimize, Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca yapılan bildirime istinaden, Şirketimiz sermayesinin yüzde 55'ini oluşturan A Grubu hisselerinin tamamı söz konusu açıklamalarda bahsi geçen özel amaçlı şirket, Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'ye (LLY) devredilmiştir. LLY, Türk Ticaret Kanunu'nun 499. maddesi uyarınca Şirketimiz pay defterine yeni hissedar olarak kaydedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ortaklık yapısı değişti

Devir ile birlikte Türk Telekom'da ortaklık yapısı şöyle değişti: Levent Yapılandırma AŞ: Yüzde 55, Hazine ve Maliye Bakanlığı yüzde 25, Türkiye Varlık Fonu yüzde 6.68, halka açık yüzde 13.32

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 10:31
  1. Aydın
  2. Türk Telekom
  3. Levent Yapılandırma

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