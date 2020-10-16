Türk Telekom’da ‘Mobil’ rekoru

Yılbaşından itibaren 1 milyar 450 milyon kez kullanılan uygulamada eylül ayındaki TL yükleme işlemleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 155 arttı. Fatura ödeme işlemleri ise geçen yıla göre yüzde 59 artarak bu yıl içerisindeki en yüksek rakamlarına ulaştı. Türk Telekom’un müşteri deneyimini dijital dönüşümle güçlendirmek için sunduğu self servis uygulaması, birçok hizmete cep telefonlarından tek dokunuşla erişmeyi mümkün kılıyor. “Online İşlemler”de fatura bilgilerini öğrenme, fatura ödeme, TL yükleme ve TL gönderme işlemleri yapılabiliyor. Mobil, internet, ev telefonu ve Tivibu servisleri için yeni üyelik başvurusu yapma imkanı da sunuluyor.