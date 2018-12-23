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Türk Telekom’da hisse devri tamamlandı

Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin Türk Telekom’un yüzde 55 hissesine denk gelen A grubu paylarında hisse devri tamamlandı.

23 Aralık 2018 Pazar 10:02
Türk Telekom’da hisse devri tamamlandı

Ojer Telekomünikasyon AŞ’nin (OTAŞ) kreditörlere rehin olarak sunduğu Türk Telekom’un yüzde 55 hissesine denk gelen 192 milyar 500 milyon adet A grubu paylar, Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ tarafından devralındı.

Devrin ardından Yönetim Kurulu üyelerinden Mohammed Hariri, Cenk Serdar, Faisal Mohammed I Aldughaither ve Al-Hakam Marwan Moh’d Kanafani istifalarını verdi. Türk Telekom’un Genel Kurulu’nun da 25 Ocak 2019’da toplanacağı açıklandı. Bu arada şirkette yönetim yeniden şekillendi. Başkan Ömer Fatih Sayan, Başkan Yardımcısı da Eyüp Engin oldu. Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri ise şu isimlerden oluştu: “Bülent Aksu, Nureddin Nebati, Hakan Aran, Muammer Cüneyt Sezgin. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri; Selim Dursun, Yiğit Bulut, Sefer Turan, İbrahim Er.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 10:02
  1. Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ)
  2. Türk Telekom
  3. Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ
  4. Mohammed Hariri
  5. Cenk Serdar
  6. Faisal Mohammed I Aldughaither
  7. Al-Hakam Marwan Moh’d Kanafani
  8. Türk Telekom’un Genel Kurulu
  9. Başkan Ömer Fatih Sayan
  10. Başkan Yardımcısı Eyüp Engin

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