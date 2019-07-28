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Türk Telekom’da abone sayısı da arttı, net kârlılık da! İşler yolunda grafik yukarı yönlü

Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, doğru strateji, uygulama ve de etkin gider yönetimi sayesinde 2019’un ilk altı ayında 745 milyon TL net kâr elde ettiklerini açıkladı. Doany, yakaladıkları güçlü ivmeyi 2019’un ilk altı ayında elde ettikleri rekor büyüme ile taçlandırdıklarını belirtti.

28 Temmuz 2019 Pazar 10:28
Türk Telekom’da abone sayısı da arttı, net kârlılık da! İşler yolunda grafik yukarı yönlü

Türk Telekom, 2018’de yakaladığı güçlü büyüme performansını 2019’un ilk yarısında da sürdürdü. Şirket, 2008’deki halka arzdan bu yana son 11 yılın en iyi ilk yarı büyüme ve Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi (FAVÖK) değerlerine ulaşıldı.

2019’un ilk altı ayında yüksek faaliyet kârlılığı ile öne çıkan Türk Telekom, toplam abone sayısını da yılın ilk yarısında 1 milyon 57 bin artışla 47 milyona yükseltti.

2019’un ilk altı ayında yüzde 15,8 büyüme ile 11,2 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom böylelikle 2008’deki halka arzdan bu yana ilk altı aylık dönemler içerisinde en yüksek gelir artışını gerçekleştirdi. Türk Telekom’un FAVÖK’ü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 5,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

1,6 milyar TL yatırım harcaması

Etkin gider yönetimi sayesinde geçen yıla göre 6,9 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise yine en yüksek ilk yarı değeri olan yüzde 47,8’e ulaştı. Yılın ilk yarısında satış gelirleri ve FAVÖK’te elde edilen rekor büyüme ve FAVÖK kârlılığındaki yüksek artış sonucunda Türk Telekom’un net kârı da 745 milyon TL olarak gerçekleşti. Yerli ve milli teknoloji çözümleriyle Türkiye’nin dijital dönüşümüne yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Türk Telekom’un yatırım harcamaları da 2019’un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1,6 milyar TL’ye yükseldi.

Rekor büyüme ile taçlandırdı

2019 ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany, yakaladıkları güçlü ivmeyi 2019’un ilk altı ayında elde ettikleri rekor büyüme ile taçlandırdıklarını belirtti. Sürdürülebilir etkin gider yönetimi ve verimlilik programlarının istikrarlı bir şekilde uygulanması sayesinde gelirleri ile birlikte FAVÖK ve FAVÖK marjını da rekor seviyeye çıkararak 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk altı aylık değerine ulaştırdıklarını aktaran Doany, doğru strateji, uygulama ve de etkin gider yönetimi sayesinde 2019’un ilk altı ayında 745 milyon TL net kâr elde ettiklerini belirtti.

Strateji, yüksek enerjiyle birleşti

Doany, “Yılın ilk altı aylık döneminde kaydettiğimiz finansal ve operasyonel sonuçlar, abone artışına odaklanan, operasyonel verimliliği hedefleyen ve müşteri deneyimini önemseyen stratejimizi yüksek enerjimizle birleştirerek başarıyla yürüttüğümüzü ortaya koyuyor. Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon şirketi olarak, farklı müşteri ihtiyaçlarını hedef alan geniş ürün yelpazemizle en iyi müşteri deneyimine odaklanarak sürdürülebilir büyüme sağlamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Doany: Döviz riskimizi önemli ölçüde azalttık

Türk Telekom’un yabancı para riskini de geçen yıla göre önemli ölçüde azalttıklarını dile getiren Doany, “Döviz etkisinden korunmak için kullandığımız türev ürünlerin de etkisiyle, 2018’in ilk yarısında 2,4 milyar dolar eşdeğerinde olan net açık yabancı para pozisyonumuzu 2019’un ilk altı ayı itibarıyla 794 milyon dolara düşürmüş bulunmaktayız. Borçluluk oranımız da dünyadaki benzer diğer büyük telekom operatörlerinden daha düşük seviyede seyrediyor. Türk Telekom’un geçen yılın ilk yarısı 1,93 olan borçluluk oranı (Net Borç/FAVÖK), 30 Haziran 2019 itibarıyla 1,76 puana inmiş durumda. Yabancı para riskinden ve de borçluluktan bu denli hızlı bir şekilde arınmış güçlü bilanço ile tüm paydaşlarımız için daha öngörülebilir bir net kâr akışı sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 10:28
  1. Türk Telekom
  2. Vergi Öncesi (FAVÖK)
  3. Amortisman
  4. Faiz
  5. FAVÖK
  6. Döviz

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