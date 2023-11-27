Türk Telekom Türkiye için kritik yeni yatırıma hazırlanıyor: güneş santrali kuracak! Rakiplerin uykuları kaçtı!

Türk Telekom, 1,9 milyar lira yatırımla Ağrı’da 85 MWe kurulu gücünde güneş enerji santrali kurup işletecek. Kaynak: Türk Telekom Ağrı’da güneş santrali kuracak

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 85 MWe kurulu gücünde TT Ağrı Doğubayazıt Güneş Enerji Santrali (GES) kurulacak. Santral, 59 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Ağrı İli, Doğubayazıt İlçesi Gölyüzü Köyü sınırları içerisinde 85 MWe kurulu gücündeki TT Ağrı Doğubayazıt Güneş Enerji Santrali (GES) tesis edilmesi ve işletilmesi planlanıyor. enerjigunlugu-net aktardı:1 milyar 864 milyon lira değerindeki proje kapsamında yaklaşık 115 hektarlık alanda kurulacak tesiste, 247 bin 272 adet güneş paneli kullanılacak. Proje kapsamında kullanılacak her bir panelin gücü 550 W ve alanı yaklaşık 2,6 m2 (2,5833 m2 ) olacak. Santralin inşaat aşamasında 140 kişinin, işletme aşamasında ise 15 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Santralde yılda yaklaşık 201 milyon kWh elektrik üretilmesi öngörülüyor. Bu üretim miktarının 59 binden fazla kişinin elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor.