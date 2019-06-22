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Türk Telekom seçime hazır

Türk Telekom, İstanbul seçimlerinde iletişimin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için hazırlıklarını tamamladı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:00
Türk Telekom seçime hazır

Türk Telekom, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı yenileme seçiminde iletişimin kesintisiz sağlanması için mobil, geniş bant ve sabit şebekelerinde hazırlıklarını tamamladı. 

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, seçim sürecinde Türkiye genelinde iletişimin aksamaması için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade etti. Kıraç, hem süratli ve esnek networkleri hem de güvenlik servisleri sayesinde ülkenin iletişim anlamında sorunsuz bir seçim süreci geçireceğini belirtti. Ekstra güvenlik tedbirleri aldıklarını kaydeden Kıraç, “Servis yönetim ve siber güvenlik merkezlerimizle İBB seçimine hazırız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:00
  1. Türk Telekom
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı
  3. Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç

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