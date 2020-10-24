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Ekonomi Türk Telekom mobil altyapısını yeniledi
Ekonomi

Türk Telekom mobil altyapısını yeniledi

Türkiye’nin dört bir yanına en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışan Türk Telekom, mobil altyapısını yenilemek için 81 ilde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:53:00 -
Türk Telekom mobil altyapısını yeniledi

Son 2 yılda 4.5G çekim noktalarını iki katına çıkaran Türk Telekom, mobil altyapı yatırımlarını Türkiye’ye anlatmak için yeni bir reklam kampanyası hazırladı.

“Türkiye için yenilendik” sloganıyla tüketiciye seslenen reklam filminin çekimleri, titizlikle uygulanan hijyen ve sosyal mesafe tedbirleri altında iki günde tamamlandı. Tüm Türkiye’ye hizmet etme bilinciyle çalışan Türk Telekom’un altyapı yatırımlarıyla artan mobil çekim gücü ve kalitesi, ‘aktör Kenan İmirzalıoğlu’ ile yolda karşılaşıp ona köyünü gezdiren bir gencin hikayesi aracılığıyla ekrana taşındı.

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