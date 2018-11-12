Türk Telekom internette sınırları kaldırıyor

Türk Telekom, resmi olarak 1 Ocak’ta başlayacak AKN’siz internet uygulamasından daha önce Türkiye’nin dört bir yanındaki abonelerini sınırsız limitsiz internetle buluşturmaya hazırlanıyor.

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, mevcut Türk Telekom Evde İnternet abonelerine, aralık ayından itibaren çok uygun koşullarla şu anki AKN hızlarına göre daha yüksek hızda limitsiz ek paketlere geçme imkanı sunacaklarını belirtti. Dursun, bu fırsattan yararlanmak istemeyen abonelerin internet paketlerine de mevcut taahhüt süreleri boyunca “Hediye GB” ve şu an hızlarına göre daha yüksek hızda “Limitsiz Ek Paket” gibi avantajlar tanımlayacaklarını ifade etti.